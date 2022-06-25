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國民黨團踢爆「快篩蟑螂」橫行牟利　重轟食藥署：內神通外鬼

▲▼國民黨「黑心快篩橫行無阻 食藥署還在包庇？內神通外鬼？」記者會。（圖／記者宋良義攝）

▲國民黨「黑心快篩橫行無阻 食藥署還在包庇？內神通外鬼？」記者會。（圖／記者宋良義攝，下同）

記者崔至雲／台北報導

國民黨團近日收到投訴指出，一位向食藥署申請快篩試劑EUA的W先生指出，申請過程食藥署要求補件，但他接到2間公司來電表示，可以協助取得EUA。但W先生不解，申請EUA電話非公司公開號碼，為何這些公司可以輕易取得？國民黨團質疑衛福部、食藥署內神通外鬼，利用疫情需急購快篩試劑，勾結「快篩黃牛」、「快篩掮客」牟利。

總召曾銘宗表示，涉嫌黑心快篩的大鑫公司，取得EUA過程黑幕重重，沒有履約能力，衛福部食藥署為什麼會核准？是誰在關說？誰在護航？衛福部為何沒有依法審核？在疫情嚴峻缺乏快篩之際，根本就是草菅人命，相關官員有違反《刑法》之虞，國民黨團強烈呼籲檢調依法查處。

▲▼國民黨「黑心快篩橫行無阻 食藥署還在包庇？內神通外鬼？」記者會。（圖／記者宋良義攝）

曾銘宗指出，黑心快篩主謀是黃南競，長期跟衛福部關係密切，EUA的核准根本是「有關係，就沒關係」，衛福部完全沒有依法審核，任由黑心快篩詐騙各行政機關，衛福部是共犯？誰為黃南競關說？吳秀梅？還是陳時中？衛福部必須說清楚。

書記長萬美玲表示，這位具名向國民黨團檢舉的廠商負責人W先生，在4月21日向食藥署送出快篩試劑EUA申請，幾天後遭食藥署要求補件，準備補件期間突然接到「睛世隆中股份有限公司」曹小姐、鄭先生電話，表達「是否有送件到食藥署申請快篩試劑EUA申請？本公司可以協助你更快速、順利拿到EUA」。緊接著幾天後，又接到一家自稱在長庚醫院擔任顧問的林先生，同樣表達「可以協助順利、快速取得EUA」訊息。

▲▼國民黨「黑心快篩橫行無阻 食藥署還在包庇？內神通外鬼？」記者會。（圖／記者宋良義攝）

萬美玲指出，W先生質疑在送件申請EUA資料中，所留下的聯絡電話並非公司常設號碼，而是為了因應申請EUA特別使用一支專線號碼，除了W先生之和收件的食藥署，根本沒有人知道這支號碼，為何「睛世隆中」和所謂「長庚林顧問」知道這支號碼？因此，國民黨團合理的推斷，包括「邵博士顧問公司」在內，加上「睛世隆中」、「長庚林顧問」現在已經有3家所謂顧問公司浮上檯面，背後相信還有更多「快篩掮客」、「快篩蟑螂」穿梭在EUA申請案件中牟利。

▲▼國民黨「黑心快篩橫行無阻 食藥署還在包庇？內神通外鬼？」記者會。（圖／記者宋良義攝）

藍委費鴻泰質問民進黨，是不是國家就是你家？想撈就撈，想拿就拿？食藥署跟綠友友是不是蛇鼠一窩？上週是大鑫公司，這周是睛世隆中公司，國人都想知道，食藥署是不是有內神通外鬼？檢調可以不查嗎？可以視而不見嗎？難道真如坊間所說，檢調是民進黨開的？食藥署吳秀梅署長到底還要躲到什麼時候？還是神隱幾天後再甩鍋給廠商？一支未向外界公開的電話號碼，為什麼顧問公司可以拿得到？吳秀梅署長若不下來，沒有天理！

首席副書記長李德維怒批，在疫情嚴峻時刻大發國難財，吳秀梅必須說清楚、講明白，食藥署如果有人涉入，就犯了相當錯誤，如果沒有也該主動請檢調查察，國民黨團會一直持續追查下去，也呼籲衛福部長陳時中不要視而不見，讓快篩之亂和生醫黃牛繼續出現。
 

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