排隊看完殭屍「他後悔了」　網狂刷照片！秒挺不去了：沒想像驚悚

網搜小組／劉維榛報導

「亞洲的地獄與幽魂特展」開幕首日，陽氣過於旺盛，讓台南市美術館一度暫停售票。事實上，民眾就是衝著逼真的殭屍而朝聖，一名網友也排隊入場參觀，更一口氣上傳多張特展照片。對於看完心得，原PO反哀號「想找個殭屍排隊排好久啊」，文章曝光後，許多網友則笑虧「謝謝你～讓我在家吹冷氣的看完了展！」

一名在臉書《爆廢公社二館》上傳超多照片，其中最後歡迎的殭屍部分，讓他既無奈又有些後悔，接著說出心得「想找個殭屍排隊排好久啊，後來改每批進去五分鐘快了一些！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲原PO繞了一圈，拍下殭屍前中後的細節。（圖／翻攝爆廢公社二館）



結果照片曝光後，一票網友直呼沒想像中恐怖與驚悚，「這裡看就好了」、「現場太多人，看這個是不是就好了」、「看這照片就不用去人擠人了」、「謝謝你～讓我在家吹冷氣的看完了展」、「現在覺得看了還好！並非想像這麼刺激」、「線上參展就好」、「真的只是廣告很會拍，看起來沒想像中驚悚」。

不少人也納悶直呼，為何台灣人這麼愛排隊，「展到10月，不知道現在去擠什麼的」、「還是人心比較可怕」、「展覽我都挑最後1～2個禮拜才會去看！太早去就人擠人而已」、「展到10月底，晚一點去看不用擠」。

▼原PO拍下展覽品，讓網友線上一次看。（圖／翻攝爆廢公社二館）



▲民眾排隊最想看殭屍。（圖／翻攝爆廢公社二館）