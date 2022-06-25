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打卡南美館！他PO招牌殭屍「1張照」　全場笑噴：祂們才驚恐

▲▼ 。（圖／翻攝自●【爆廢公社】●）

▲殭屍展吸引大批民眾朝聖。（圖／翻攝自●【爆廢公社】●）

網搜小組／鄺郁庭報導

在網上引爆話題的殭屍展（亞洲的地獄與幽魂特展），今（25）日上午10點在台南市立美術館正式開展，一早7點不到，就有大批民眾排隊朝聖，人龍繞行南美館半圈。有網友就PO照、打卡南美館，結果一看到招牌的殭屍展品照，一排網友都笑噴，「這拍攝角度……感覺薑絲（殭屍）很驚恐」、「陽氣太重啦！」

「滿滿的人潮！」這位網友在臉書「●【爆廢公社】●」貼出照片，並打卡在台南市美術館2館，2張照片分別是排隊人潮的狀況，以及先前被PO在南美館臉書上的「招牌3殭屍」，貼文僅1小時就吸引超過近7千人按讚。

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看到照片後，許多人卻忍不住笑出來，因為照理來說，殭屍應該要很嚇人，但因為參展人數實在太多，看起來反而比較像是殭屍受到驚嚇一樣，「人太多了，今天暫時無法呼吸」、「人多陽氣旺盛，不恐怖了」、「怎麼人多起來，殭屍的表情就像是被嚇到」、「殭屍：陽間人類好恐怖」、「這下是殭屍怕死了……陽氣過盛」、「你們醬子，都嚇到殭屍了。」

▲▼ 。（圖／翻攝自●【爆廢公社】●）

▲不少人紛紛幫殭屍加上OS「好多人好恐怖啊！」（圖／翻攝自●【爆廢公社】●）

還有網友覺得，似乎沒有想像中有感，「太亮了！不夠陰森了」、「建議燈光調暗一點，再配合音樂，觀展更有感」、「場景太明亮了啦」、「拍照的氣氛真的很重要，哈哈哈」、「這麽亮就沒感覺了啊」、「那麼明亮 ～都不可怕了」、「太多人壯膽了完全感受不到恐怖氣氛」、「暗一點，再打些綠光，氣氛會比較棒。」

不過，稍早南美館有在粉絲專頁發布最新消息，指出人流太多，目前已達館內人數上限，因此啟動人流管制、暫時停止售票，呼籲民眾暫時停止前往，以免撲空。

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