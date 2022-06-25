確診妹「因1身分」理賠拿31萬2000元　明細曝光！網也+1：領30萬

網搜小組／劉維榛報導

本站曾報導《桃園1家確診、13人領100萬理賠金！「可還車貸了」》，因一家人有投了數家保單，估算下來，他們因為一場疫情得到100多萬。最近一名女網友驚呼，防疫險都交由業務處理，意外理賠可領12萬多元，讓她又驚又喜，文章引發討論，其中同樣確診女網友因「1身分」，個人就領了31萬2000元，明細曝光。

▲有女網友確診理賠，光一個人就領理賠31萬2000元。（示意圖／記者劉維榛攝）



一名女網友在Dcard表示，身邊朋友幾乎都有投防疫險，結果確診後，「大部分都是5萬元左右，聽到最多的的也是這個數字。」而原PO也染疫申請理賠，接到保險公司致電告知，預計會理賠12萬4000元，讓原PO直呼驚訝。

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原PO接著好奇拋問，「因為都是給自己的業務員辦理，也還沒去了解其中原因，想問問大家是賠多少？」

文章曝光後，按讚數最多的留言，一名確診女網友竟拿到31萬2000元，關鍵她是醫護人員身分，明細曝光了，「因為是醫護人員所以還有申請保險慰問金，加上有住院使用抗病毒藥物，『富邦保單2880元方案，理賠18萬2000元』、『新安東京海上理賠50000元』、『富邦醫療人員慰問金30000元』、『國泰醫療人員慰問金20000元』、『護理公會慰問金10000元』、『台北市護理師公會慰問金2000元』、『南山實支實付醫療險住院日額3000*6，理賠18000元，總共31萬2000元。」

▲網友曝理賠明細。（圖／翻攝Dcard）

另一位女網友也拿到30萬，「富邦防疫險1509+疫苗險，隔離3萬、確診3萬、日額3萬、打完疫苗後確診3萬；新安東京666，隔離5萬、確診5萬；明台665，隔離3萬、確診5萬，總共30萬」。

其他網友則分享，「先隔離後確診，領11萬10000元」、「確診前本來該被匡列，但沒被報上去，少領了，後來確診領24萬」、「5家人全家確診，總計76萬，除了其他產險我們警政署還有額外保險」、「我確診5萬+清冠5萬+疫苗5萬，同住家人有3人隔離各+5萬，4月底就確診那時清冠一號還不缺，我們家四個人都有領到，一家四口只保富邦共領了75萬」。