妻外遇洋男！綠帽夫要求「扮女裝當伴娘」　二審逆轉判免賠

▲高雄一徐姓男子因前妻在離婚前，就與洋男擁抱親吻，提告求償130萬，一審判賠10萬，二審逆轉免賠（示意圖，非當事人／取自免費圖庫pakutaso）

記者郭玗潔／高雄報導

高雄一徐姓男子指控，擔任英文老師的許姓妻子在離婚之前，就和外籍男子丹利公開擁抱、親吻，離婚才3個月就火速和對方結婚，造成他精神痛苦，向2人求償130萬元，一審判賠10萬元，二審因法官查驗徐男和前妻的通訊紀錄，發現徐男曾表示許女如果要再婚，要求「我要當伴娘可以嗎」、「我會扮女裝」等語，認為徐已允諾許女追求婚姻第二春，逆轉判免賠。

判決書指出，徐男與許女結婚2年、育有1女，徐男指控，許女於2019年7月26日和加拿大籍幼兒園老師丹利去吃麵，在店內牽手、親吻、摟抱，因許女在離婚調解時，承諾不再和丹利來往，他才沒提告，兩人也於同年12月離婚，想不到才過3個多月，前妻就和丹利步入禮堂，他深感痛苦，向丹利與前妻連帶求償130萬元。

丹利表示，徐男婚後長期無工作，沉迷於線上遊戲，對前妻有言語及精神暴力，在麵店約會前2日，徐男曾以Line向前妻表示同意他們約會交往並結婚，卻在事後跟蹤及調取監視錄影畫面。徐男自己也有外遇，卻等到前妻能告他侵權的時效過了，他才對前妻提出告訴，顯然是設局。

法院查證徐、許2人簡訊，發現徐男於7月24日、25日，曾對許女傳送「以後妳要結婚的話，我要當伴娘可以嗎？女兒當花童」、「伴娘才能幫妳拿後面的裙」、「我會扮女裝」等語，許女回說不用了， 徐男仍繼續懇求「拜託啦！！」，還要許女「好好的展翅飛翔吧，像個天使一般」、「不用害怕飛得不好，我會在地面仰望著妳，摔倒了或踉蹌了，我隨時都會飛撲式的接著妳的，還記得飛撲抱嗎？妳老是閃不過呢…」，並建議「以後讓XX(女兒)叫他DADDY，如果妳們結婚的話」。

徐男表示，他傳這些訊息只是感慨2人感情已逝，並非「同意」許女和丹利交往，一審法官判丹利與許女應賠償10萬元，不過二審認為，徐男明知許女當時「以結婚為前提」和丹利交往，自可預見他們交往會出現親密舉止，徐男不僅未加阻止，還主動要求擔任伴娘，送許女邁向另一段幸福的開始，已允諾許女追求婚姻第二春，逆轉判徐男敗訴，全案定讞。