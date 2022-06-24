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高雄嬤凌晨2點「坐分隔島賣玉蘭花」！她問原因鼻酸了：賣完才能走

▲高雄一名行動不便阿嬤凌晨在路邊賣玉蘭花，讓網友看了相當心疼。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社公開版）

▲高雄一名行動不便阿嬤凌晨在路邊賣玉蘭花，讓網友看了相當心疼。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社公開版，下同）

記者閔文昱／綜合報導

台灣路邊偶爾會碰上，有小販在賣玉蘭花，有女網友在臉書社團指出，她每天下班時都會在看到的一名賣玉蘭花阿嬤，近日鼓起勇氣上前攀談後，才得知對方身體不方便，且要賣完花才能回家吃飯，令她相當心疼，號召網友「一起幫阿嬤提早下班」，文章一出，引發關注。

一名女網友在臉書社團「爆廢公社公開版」發文表示，她近日下班時意外獲得一筆錢，正考慮要怎麼花用時，突然想到「下班路上都會看到一個婆婆，賣香花賣到很晚」，因此決定去找婆婆買花，讓她感受一下提早下班的快樂。

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原PO指出，實際找到在衛武營附近賣玉蘭花的阿嬤後，一聊才發現，阿嬤因為行動不便，需靠著電動代步車移動，所以才會在賣花時都只坐在分隔島上，沒有起來招呼來往車流，且阿嬤要賣完才能回家吃飯，「有時賣到凌晨1、2點才下班」，讓她聽了相當不捨。

▲高雄一名行動不便阿嬤凌晨在路邊賣玉蘭花，讓網友看了相當心疼。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社公開版）

原PO說，她本想直接把阿嬤的花買完，但摸了摸口袋後，發現光靠她的能力有些難達成，因此希望網友一起幫忙，讓阿嬤早點下班。貼文曝光後，馬上就有不少熱心網友留言，「有確切販賣地點和時間嗎」、「我每次看到我都有買，在東門路和中華東路交叉路口」、「揪團買了啦」。

不過也有網友認為，「我不贊成讓長輩們在分隔島或穿梭十字路口賣玉蘭花，賺錢辛苦，但還是要注意交通安全，希望政府部門能協助，讓長輩們有更適合的工作機會」、「你們越買，他就會越種越多」、「在馬路上這樣超危險，跟她購買變相的默認他這樣行為不是嗎」。

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