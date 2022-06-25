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孩子放暑假何處去？北市推實體、線上多樣雙語課程「完全免費」

▲台北市國小雙語教學。（圖／台北市教育局提供）

▲台北市在暑假期間推出實體、線上多樣雙語課程。（圖／台北市教育局提供）

記者許敏溶／台北報導

暑假即將到來，台北市教育局為了讓孩子在暑假期間，有更生活化的英語溝通情境，接連推出一系列暑期英語學習課程，有實體、線上等多元課程讓學生選擇，包括雙語夏令營、youtuber網紅養成課程，還有在酷課雲學習平台推出30門、共計900個名額的多元跨域線上直播課程，場場精彩，而且完全免費，只要是設籍台北市的國中小學生都可報名，學生們千萬別錯過。

下週末就是七月，暑假也即將到來，不少家長也開始傷腦筋，要送孩子參加什麼營隊，北市教育局為了豐富北市學生英語學習機會，讓孩子在暑假期間有更生活化的英語溝通的情境，接連推出一系列暑期英語學習課程，而且完全免費。

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▲▼北市在暑假期間推出實體、線上等多樣雙語課程，而且完全免費。（圖／北市教育局提供）

▲北市在暑假期間推出實體、線上等多樣雙語課程，而且完全免費。（圖／北市教育局提供）

教育局指出，由台北市12所英語情境中心首發，採實體營隊方式辦理，由外師帶領孩子進行全英語學習與多樣化體驗課程，5月2日報名一開始即場場秒殺，共計630位學生報名參加，而從下週一（27日）起，雙語夏令營也開始報名，凡設籍台北市的國中小學生都可報名，

教育局表示，雙語夏令營由北市78所雙語課程學校聯合推出。課程豐富多元，包含運動健身、走台臺北、自我探索、美食饗宴、STEAM體驗、網紅養成訓練班等，所有課程均為台北市雙語課程學校特選師資授課；另南港高中國中部也推出最受時下年輕人喜愛的youtuber網紅養成課程，景興國中以景美夜市為主題，用雙語深度認識景美夜市，還有活力十足的雙語足球營、靜態的自我探索認識等課程，課程豐富有趣實用又多元，陪伴孩子暑假不孤單。

除了實體課程外，教育局表示，從7月11日（三）至8月22日（三）期間，針對北市國中小學生，在酷課雲學習平台推出30門共計900個名額多元跨域線上直播課程，包含英語課程20門、藝術課程10門，每門分別有6週課程，內容有趣又實用，例如「跟著艾瑞卡爾一起學英文」，藉由五彩繽紛繪本，隨著畫中主角與動物對話，搭配老師的英語韻律教學，讓學生輕鬆學習字彙及句型，增進英文閱讀及應用能力。

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