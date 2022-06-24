擺脫疫情陰霾！暑假國道11處地雷曝　高公局祭4大疏運措施

▲暑假旅遊旺季，高公局預測國道有11處易塞路段。（圖／記者呂佳賢攝）

記者李姿慧／台北報導

疫情緩降，國道已逐漸脫離影響，交通量回升，高公局預期暑假為國旅旺季，7/1起至8/29也祭出4大疏運措施，包括國5每周日北上高乘載管制、嚴格匝道儀控、開放路肩、暫停施工。高公局也公布暑假期間周末國道將有11處地雷易塞路段。

高公局表示，暑假即將開始，觀察近期國道交通狀況，西部國道交通量已逐漸脫離新冠肺炎疫情影響，國5交通量則已恢復至未受疫情影響程度，以上一週休(6/18、6/19)為例，西部國道交通量僅較一般例假日減少約5%，國5交通量則增加約5%。

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根據近3年交通狀況，高公局預估今年暑假期間周六、日交通量約為105~107百萬車公里，約較一般例假日增加5%~7%交通量，另周五交通量預估為104百萬車公里，約較平日增加18%、周一交通量預估為91百萬車公里，約較平日增加3%。

▲暑假旅遊旺季，高公局預測國道有11處易塞路段。（圖／記者呂佳賢攝）

由於暑假期間周五至周一國道交通量大，高公局預測，國道將有11處易塞路段，其中周五下午及周六上午南向瓶頸路段包括國1楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統，國3土城-關西、快官-霧峰及國5南港系統-頭城；周日下午北向瓶頸路段包括國1西螺-埔鹽系統、苗栗-湖口，國3竹山-中興、霧峰系統-霧峰、關西-大溪及國5宜蘭-坪林等；周一下午則仍是北向國5宜蘭-坪林路段易有長時間壅塞情形。

高公局規劃於7/1至8/29實施暑假期間4大國道交通疏導措施，並將視疫情發展及天候等因素滾動檢討調整，包括高乘載管制，維持每周日15至20時實施國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道之北向入口匝道高乘載管制。

另也將實施嚴格匝道儀控，每周五至周一，視國道主線交通狀況採取嚴格管制，並於每周五實施國3雙向往國5南向精進式匝道儀控，每周六、日針對11處重點路段實施精進式匝道儀控。

▲暑假交通量大，高公局祭出國道疏運措施。（圖／高公局提供）

暑假期間也將開放路肩，每周五至周一，現有開放路肩照常實施，並視需要機動調整，另周五增開國3南深路北向出口及南港聯絡道南向路段。

高公局針對暑假期間也將實施暫停施工，每周五12時至周日24時，暫停施工及例行養護作業，但緊急搶修及不影響主線交通之工程除外。