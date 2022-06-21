開創職能第二春　華醫暑假推出西式麵包甜點、烘焙培訓班

▲中華醫大為失業者創造職能第二春，開辦西式麵包甜點及烘焙等技能培訓班。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



為失業者創造職能第二春，中華醫事科技大學，受台南市勞工局委託，今年暑假推出西式麵包甜點訓練班、烘焙技能養成班，還有銀髮養生料理烹調班，凡年滿15歲，具有工作能力與就業意願的失業者皆可報名參加培訓，受訓期間並協助輔導考照，歡迎符合資格民眾踴躍報名。

由台南市勞工局職訓就服中心委託中華醫大開辦的西式麵包甜點訓練班、烘焙技能養成班、銀髮養生料理烹調班，即日起開放報名，其中西式麵包甜點訓練班報名至6月28日止；烘焙技能養成班報名至6月30止；銀髮養生料理烹調班報名至7月18日止。

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3個技能培訓班都將於暑假陸續開課，除了運用餐旅系專業烘焙教室提供受訓學員實務技能操作練習外，師資方面更安排餐旅系助理教授以上師資搭配相關業界專師授課，課程規劃更涵蓋職場禮儀、就業市場與產業未來趨勢分析、職場衛生安全、求職就業技巧、數位媒體與社群行銷、伴手禮包裝設計、門市服務與管理、餐飲成本與價格管理等等，以及各富特色的烘焙、麵包甜點、中餐及銀髮料理等術科教學及製作。

承辦的餐旅系陳南吟副教授表示，3個餐飲技能培訓班在課程規劃設計上兼具理論與實務，讓學員不僅學習各項技能專長，未來想自己創業也能做好完整的規劃。特別是台灣在2025年即將進入超高齡社會，這次開辦的銀髮養生料理烹調班就是看準高齡社會銀髮的商機與需求而規劃。3班在培訓過程中也將協助學員輔導考取技術證照，幫助學員結訓後具備競爭優勢及職場量能。

有意參與中華醫大西式麵包甜點訓練班、烘焙技能養成班、銀髮養生料理烹調班的民眾，報名及相關資資訊可上華醫推廣教育組網站：http://120.115.60.42/signup/courselist.aspx?courseid=4查詢，或洽電話：2674567轉752陳小姐。