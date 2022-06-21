　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

開創職能第二春　華醫暑假推出西式麵包甜點、烘焙培訓班

▲中華醫大為失業者創造職能第二春，開辦西式麵包甜點及烘焙等技能培訓班。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲中華醫大為失業者創造職能第二春，開辦西式麵包甜點及烘焙等技能培訓班。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為失業者創造職能第二春，中華醫事科技大學，受台南市勞工局委託，今年暑假推出西式麵包甜點訓練班、烘焙技能養成班，還有銀髮養生料理烹調班，凡年滿15歲，具有工作能力與就業意願的失業者皆可報名參加培訓，受訓期間並協助輔導考照，歡迎符合資格民眾踴躍報名。

由台南市勞工局職訓就服中心委託中華醫大開辦的西式麵包甜點訓練班、烘焙技能養成班、銀髮養生料理烹調班，即日起開放報名，其中西式麵包甜點訓練班報名至6月28日止；烘焙技能養成班報名至6月30止；銀髮養生料理烹調班報名至7月18日止。

▲中華醫大為失業者創造職能第二春，開辦西式麵包甜點及烘焙等技能培訓班。（圖／記者林悅翻攝，下同）

[廣告]請繼續往下閱讀...

3個技能培訓班都將於暑假陸續開課，除了運用餐旅系專業烘焙教室提供受訓學員實務技能操作練習外，師資方面更安排餐旅系助理教授以上師資搭配相關業界專師授課，課程規劃更涵蓋職場禮儀、就業市場與產業未來趨勢分析、職場衛生安全、求職就業技巧、數位媒體與社群行銷、伴手禮包裝設計、門市服務與管理、餐飲成本與價格管理等等，以及各富特色的烘焙、麵包甜點、中餐及銀髮料理等術科教學及製作。

承辦的餐旅系陳南吟副教授表示，3個餐飲技能培訓班在課程規劃設計上兼具理論與實務，讓學員不僅學習各項技能專長，未來想自己創業也能做好完整的規劃。特別是台灣在2025年即將進入超高齡社會，這次開辦的銀髮養生料理烹調班就是看準高齡社會銀髮的商機與需求而規劃。3班在培訓過程中也將協助學員輔導考取技術證照，幫助學員結訓後具備競爭優勢及職場量能。

有意參與中華醫大西式麵包甜點訓練班、烘焙技能養成班、銀髮養生料理烹調班的民眾，報名及相關資資訊可上華醫推廣教育組網站：http://120.115.60.42/signup/courselist.aspx?courseid=4查詢，或洽電話：2674567轉752陳小姐。

►奔向台東放空！21國際渡假村雙人平日超殺價5599元，還買一晚送一晚

ET快訊
台積電跌破500元「該買了？」　他揭1現況：再等等
侯友宜稱恩恩事件「依中央指引」　2張圖真相一次看
快訊／彰縣環保局清查廢棄車！小黃副駕驚見乾屍
明這3區防大雨！週末水氣增多「雨區再擴大」
家寧放閃「我愛Andy」！感動男友罕見1舉動
高雄輕軌玻璃牆爆裂！　男開車邊開BB槍逮到了
范成章首發聲！　喊話Andy「謝謝暫時把家寧借給我」

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

西堤最頂的不是牛排！　眾人激推「1低調神品」：真的無敵

2客運撐不住「優惠縮水」　7月振興補助後「恐再有一波」

雲林+1762！新增6例死亡案例　10歲以下兒童確診人數破6千例

台灣石斑爆「借牌」亂象！　漁業署：不要用黑戶形容養殖業者

過馬路「婆婆擠走她」勾老公手！媳進門1年超衝擊：狂玩綠茶遊戲

挺多夫多妻制！人夫「出軌沒停過」狂勸：妳也出去玩　2寶媽崩潰

明這3區防大雨！週末水氣增多「午後雷雨範圍再擴大」

恩恩案衛生局被批態度差　醫師吳欣岱嘆：他們只是累了、麻痺了

開女友手機「閨蜜身體看光光」真相綠炸！他崩潰7分鐘：表情很享受

桃園+3853！26接種站為長者打疫苗　暑期活動防疫指引7／1上路

女突被警攔查包遭翻透　她難受喊：我沒前科啊

周杰倫新專輯飛巴黎「歌劇院錄音」　試彈「3千萬鋼琴」：挑戰在車站寫歌

考幼兒園小朋友抖音哏　萌弟秒跳岡山搖超好cue

詭異女騎樓爬行搞破壞　打翻酒精游泳店家嚇傻

6.0強震狂晃！2娃愣了1秒　淡定續躺沙發…媽：習慣了

喝冰咖啡狂甩頭攪拌！　氣質女→重金屬搖滾歌手

彰化3兄弟虛弱到站不起身　老大意識不清送醫20日離世

妻開車門差0.1cm刮傷　老公嚇到飆少女尖叫聲

轎車等綠燈亮5秒才往前開　7旬單車婦闖紅燈直撞倒地

《交換情侶》烤腸男約會新歡「笑容沒停過」　見女友和男人聊天怒：覺得被背叛

西堤最頂的不是牛排！　眾人激推「1低調神品」：真的無敵

2客運撐不住「優惠縮水」　7月振興補助後「恐再有一波」

雲林+1762！新增6例死亡案例　10歲以下兒童確診人數破6千例

台灣石斑爆「借牌」亂象！　漁業署：不要用黑戶形容養殖業者

過馬路「婆婆擠走她」勾老公手！媳進門1年超衝擊：狂玩綠茶遊戲

挺多夫多妻制！人夫「出軌沒停過」狂勸：妳也出去玩　2寶媽崩潰

明這3區防大雨！週末水氣增多「午後雷雨範圍再擴大」

恩恩案衛生局被批態度差　醫師吳欣岱嘆：他們只是累了、麻痺了

開女友手機「閨蜜身體看光光」真相綠炸！他崩潰7分鐘：表情很享受

桃園+3853！26接種站為長者打疫苗　暑期活動防疫指引7／1上路

西堤最頂的不是牛排！　眾人激推「1低調神品」：真的無敵

2客運撐不住「優惠縮水」　7月振興補助後「恐再有一波」

央行14年首見調高存準率！　研訓院董座：銀根緊縮效果比升息強

手搖飲店員給錯品項　鞠躬道歉竟遭巴頭！火爆女挨告下場曝

聯亞經營權鬥爭延燒　創辦人王長怡提10點聲明、擬提告反擊！

《食神》導演痛別「珍寶海鮮舫」　開業40年「水上皇宮」沉為歷史

肯德基「廁所沒衛生紙」害他困在馬桶上　聽1句話氣炸暴揍店經理

Stray Kids成員機場遭狠狠擠倒　面露痛苦表情全被拍下來

雲林+1762！新增6例死亡案例　10歲以下兒童確診人數破6千例

和台積電同病相憐！三星電子股價年內摔了27%　外資持股還跌破5成

潑酸24歲新婚妻「焦黑毀容」　夫：她婚後變香爐！我成綠草原

生活熱門新聞

更不舒服！BA.4、BA.5三大症狀曝

夏至禁忌大公開　2項食物別吃太多

恩恩「消失的81分鐘」錄音檔全曝光　衛生所鬼打牆害死2歲童

姐夫半夜偷溜進小姨子房間睡覺：你的更舒服

「反光鏡菩薩」張秀雄驚傳過世　親友證實了

今本土+56339　各縣市確診分佈曝

快訊／增115死！本土+56339

「7月手搖飲料全面漲價？」老闆吐心聲：會賠死

她長跑快6年卻分手　看眾量級1部片超有感

2歲恩恩「消失的81分鐘」音檔全文公開　衛生局還發出笑聲

12星座「沒有安全感CP組合」！

她南韓街頭巧遇國際巨星　全網羨煞

午後雷雨來了！氣象局發大雨特報

早餐店闆娘怒了　掛布條喊「18歲以上人類」勿叫阿姨

更多熱門

相關新聞

高雄飯店「住1晚送1晚」　免費吃早餐+千元餐券

高雄飯店「住1晚送1晚」　免費吃早餐+千元餐券

暑假即將到來，旅遊業也磨刀霍霍迎接國旅旺季。高雄漢來飯店搶攻早鳥市場推出超殺優惠，只要在7月14日前入住一晚、再送一晚，不僅可享用海港自助早餐，飯店再贈千元餐飲券！義大皇家飯店也推出暑期專案，入住一晚也能爽吃免費早餐，加碼贈2500元餐飲抵用券，讓旅客輕鬆享受米其林級主廚推出的頂級粵菜。

星宇航首釋24名培訓維修員缺額　無經驗可

星宇航首釋24名培訓維修員缺額　無經驗可

9月校園全面實體教學？教長曝進度

9月校園全面實體教學？教長曝進度

毛老闆笑公告不開店　忠實客抓包

毛老闆笑公告不開店　忠實客抓包

迎國門開放！觀光局召訓萬名觀光業人員「練功」

迎國門開放！觀光局召訓萬名觀光業人員「練功」

關鍵字：

華醫暑假西式麵包甜點烘焙培訓

讀者迴響

熱門新聞

家寧「分手Andy真相」全說了！揭曖昧男網紅真正關係

酒駕女撞死工人遭肉搜！曾曬美鈔炫富

更不舒服！BA.4、BA.5三大症狀曝

夏至禁忌大公開　2項食物別吃太多

老公買賓士獲贈床上試車！女業務獻身換訂單

熱褲妹酒駕撞死工人　醉到狂晃還吼警

內褲白白的！醫一掀見「整片噁垢」　她傻：媽說這不能摸

婦科醫示範正確尿姿　網實測：真的多一泡

即／珍寶海鮮舫「沉沒南中國海」

反骨正妹爸爸發聲控酷炫：演了一齣洗門風

恩恩「消失的81分鐘」錄音檔全曝光　衛生所鬼打牆害死2歲童

反骨正妹爸開戰「酷炫親上火線反擊」！1句話打臉

姐夫半夜偷溜進小姨子房間睡覺：你的更舒服

相隔1年半！江宏傑鬆口「福原愛將來台」　大方認：我是希望的

E級正妹驚爆圈內大哥「KTV包廂硬來」！火辣身材全露

更多

最夯影音

更多
女突被警攔查包遭翻透　她難受喊：我沒前科啊

女突被警攔查包遭翻透　她難受喊：我沒前科啊
周杰倫新專輯飛巴黎「歌劇院錄音」　試彈「3千萬鋼琴」：挑戰在車站寫歌

周杰倫新專輯飛巴黎「歌劇院錄音」　試彈「3千萬鋼琴」：挑戰在車站寫歌

考幼兒園小朋友抖音哏　萌弟秒跳岡山搖超好cue

考幼兒園小朋友抖音哏　萌弟秒跳岡山搖超好cue

詭異女騎樓爬行搞破壞　打翻酒精游泳店家嚇傻

詭異女騎樓爬行搞破壞　打翻酒精游泳店家嚇傻

6.0強震狂晃！2娃愣了1秒　淡定續躺沙發…媽：習慣了

6.0強震狂晃！2娃愣了1秒　淡定續躺沙發…媽：習慣了

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面