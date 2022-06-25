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社會 社會焦點 保障人權

澎湖東吉嶼潛水客失聯未上船　海巡出動直升機全面搜救中

記者／陳洋報導

海巡署第十三巡防區指揮部於昨（24）日14時52分接獲「傳O」快艇報案，有一名潛水客在東吉附近海域失聯未歸，隨即指揮澎湖海巡隊3503巡防艇前往搜救，並緊急調派3539巡防艇提前出勤，另申請出動直升機前往該海域搜尋，但至目前為止，還未發現該名潛水客。

▲▼東吉潛水失聯未歸 澎湖海巡海空全力搜救。（圖／記者陳韋男攝）

▲海巡署接獲報案後，隨即指揮澎湖海巡隊派艇前往搜救 ，聯合當地漁船開始水面搜索。（圖／澎湖海巡隊提供）

昨（24）日海巡署第十三巡防區指揮部接獲報案後，隨即指揮澎湖海巡隊派艇前往搜救，3503艇及3539艇分別於15時37分及16時30分抵達東吉海域，聯合當地漁船開始水面搜索，空偵機亦在15時45分從高雄小港機場起飛前往東吉海域搜尋。

據了解該名失聯人員係搭乘「傳O」快艇，由東吉港出港前往東西吉海域潛水，該船長表示有一名潛水客下水30分鐘後未返回船上，逐向海巡署第十三巡防區指揮部報案，失聯潛水客為新北市59年次王姓男子，目前截至本(25)日8時共計派遣5艇35人，尚無最新進展，該隊會持續派艇搜尋。

▲▼東吉潛水失聯未歸 澎湖海巡海空全力搜救。（圖／記者陳韋男攝）

▲失聯潛水客為新北市59年次王姓男子，尚無最新進展，該隊會持續派艇搜尋。（圖／澎湖海巡隊提供）
海巡隊另呼籲，從事海上任何活動一定要注意安全，如在海上發生事故，可撥打本署「118」免費報案電話，或透過漁業電台通報，海巡隊將會立即前往處理，以保障民眾生命財產安全。

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