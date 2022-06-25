時序資料來自指揮中心　林楚茵批新北「造假」：提供中央不正確數據

▲民進黨立委林楚茵。（資料照／林楚茵辦公室提供）



實習記者李密／台北報導

民進黨立委林楚茵24日拿出指揮中心提供資料，比對吹哨者提供錄音檔譯文，發現記錄恩恩救治的時間點不同，批新北說謊，但隨後遭新北否認，強調從未提供過不同時間序的資料給中央。林楚茵25日再度指出，提供的時間表並不是她自行製作，而是發文索資後，指揮中心所提供。她強調，不論表格或陳時中在記者會所說的時序，皆與吹哨者提供的音檔完全不同，且全部提前，因此重點在於「新北市衛生局到底提供什麼資料給指揮中心？」

民進黨立委林楚茵昨天在臉書發文指出，指揮中心指揮官陳時中於4/16記者會所拿到的資料顯示「18:09立案、18:37恩恩已在ICU救治」，但比對吹哨者提供的錄音檔譯文，恩恩是19:21才上救護車。指控新北市衛生局謊報時間點，刻意誤導指揮中心沒有延誤。不過，新北市衛生局隨後在新北防疫記者會全面否認，從未提供18：37的這份資料，此時間序並非正確時間。

林楚茵發文也提供1922時序、新北市衛生局、台北區疫調的說法比對圖、恩恩送醫時序圖，指控新北市府謊報時間點。她質疑，根據陳時中4月16日記者會拿到的資料，18:37恩恩已在ICU病房全力救治。然而，對比吹哨者提供的錄音檔譯文，恩恩是19:21才上到救護車，怎麼可能18:37就在醫院救治？

林楚茵批評，新北市衛生局就是延誤就醫，刻意掐頭去尾又提供錯誤時間點，從一開始就想造假吃案。對此，新北市衛生局長陳潤秋在記者會中嚴詞否認，表示新北市從未提供CDC「18：37」的這份資料，且這個時間序也是錯誤的，相關紀錄也沒有這個時間點，並非正確時間。

對此，林楚茵今天回應，臉書公布的表格不是自行製作，而是發文索資後，由指揮中心提供，因此表格就是4/16當天指揮中心的資料。不論是表格或陳時中部長在記者會所說的時序，如救護車抵達時間，或衛生局跟恩恩媽媽聯繫到的時間，都跟吹哨者提供的音檔時序完全不同，而且全部都提前。

她進一步質問新北市，因此重點在於新北市衛生局到底提供什麼資料給指揮中心？新北衛生局提供這些不正確的數據給中央，「就是造假」，並呼籲監察院應介入調查。

▲林楚茵指控新北市府造假。（圖／翻攝自Facebook／立法委員林楚茵）。