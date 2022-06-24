林楚茵批新北衛生局造假　陳潤秋駁：資料時間序錯誤「從未提供」

▲新北衛生局24日回應，林楚茵提出的恩恩案時間序錯誤。（資料照／新北衛生局提供）



實習記者李密／台北報導

民進黨立委林楚茵24日於臉書發文指出，指揮中心指揮官陳時中於4/16記者會所拿到的資料顯示「18:09立案、18:37恩恩已在ICU救治」，但是比對吹哨者提供的錄音檔譯文，恩恩是19:21才上救護車。林楚茵表示，「18:37已在ICU救治」是新北市政府提供給指揮中心的疫調資訊，指控新北市衛生局謊報時間點，刻意誤導指揮中心沒有延誤。不過，新北市衛生局長陳潤秋嚴詞否認，從未提供18：37的這份資料，而且這個時間序也是錯誤的，並非正確時間。

新北市中和區2歲男童「恩恩」染疫過世，相關聯繫音檔曝光後，引發外界熱議。林楚茵於臉書發文質疑，根據陳時中4月16日記者會所拿到的資料，18:09，1922專線接到恩恩媽電話，表示無法聯繫到衛生所，打119卻還要等衛生單位派車，18:30已聯絡醫院由119送醫。至18:37，恩恩已在ICU病房全力救治。因此指揮中心看到的案情報告是「18:09立案、18:37已在ICU救治」。

▼民進黨立委林楚茵。（資料照／林楚茵辦公室提供）



林楚茵指控，若對比吹哨者提供的錄音檔譯文，恩恩是19:21才上到救護車，怎麼可能18:37就在醫院救治？林楚茵表示，經追查之後發現，原來「18:37已在ICU救治」是新北市政府提供給指揮中心的疫調資訊，質疑明明19:21才上救護車，為何會通報指揮中心18:37就在ICU救治？

林楚茵批評，新北市衛生局就是延誤就醫，刻意掐頭去尾又提供錯誤時間點，從一開始就想造假吃案。她表示，新北市長侯友宜不敢公布真相，只想追殺吹哨者，企圖掩蓋真相，呼籲監察院應介入調查。

不過，新北市衛生局長陳潤秋下午則在記者會中嚴詞否認，表示新北從未提供CDC「18：37」的這份資料，而且這個時間序也是錯誤的，相關紀錄也沒有這個時間點，所以並非正確時間。

▼林楚茵24日提出1922時序、新北市衛生局說法比對圖、恩恩送醫時序圖，指控新北市府謊報時間點。（圖／翻攝自Facebook／立法委員林楚茵，點圖可放大）

