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婦人闖商店「突掀出長輩」炸春光　10秒片驚呆萬人：精神衝擊太強

網搜小組／趙蔡州報導

網路上日前瘋傳一支TikTok影片，內容是一名婦人衝進一間商店後，一臉憤怒走向櫃台要找店員理論，不料下一秒她卻突然掀上衣，紫色胸罩直接曝光在鏡頭前，儘管幾秒後她就將衣服放下，離譜的行經已經全部被拍下。網友看了紛紛驚訝說「這是什麼招數」、「太驚嚇了」。

網友把影片轉貼在臉書社團「爆廢公社公開版」，影片中一對男女一臉憤怒的推開門走入商店，接著婦人眼神充滿殺氣的走向櫃台，下一秒一言不發直接雙手掀起上衣，露出裡面的紫色胸罩，一邊凶狠的瞪向櫃檯人員。

婦人在掀上衣的過程中，疑似不小心抓錯位置，竟把胸罩也一起掀起，導致右側乳房的南半球一度曝光在鏡頭前，儘管幾秒後她就將衣服放下，離譜的行經已經全部被拍下。

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▲▼婦人怒闖商店「掀出長輩」嗆聲 這春光萬人嚇壞：降肉了。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

▲婦人走進商店突然掀起上衣，影片驚呆1.7萬人。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

影片被轉貼後不到1天，就吸引了超過1.7萬人留言，有眼尖的網友發現地點應該在彰化溪湖，有人說「這算是精神傷害嗎」、「阿姨牙起來」、「再這樣，我要露了喔」、「到底什麼招」、「木蘭飛彈降肉」、「她打開她的格局了，毫無保留的那種」

也有人說，「究竟發生什麼事情，要做出這種行為」、「阿姨想表達什麼」、「這是什麼招，攻擊到我的笑穴」、「一言不合就掀唉」、「這我真的會嚇死」、「店員當下一定很驚恐」、「生氣就生氣，還請奶奶出來幹嘛」、「這個精神衝擊太強了」。

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她闖商店「突掀出長輩」炸春光　10秒片驚呆萬人：精神衝擊太強
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