新竹轎車突暴衝！頂翻阿伯再「飛進冷水坑溪」　30秒驚悚影片曝

記者閔文昱／綜合報導

新竹市23日發生一起交通事故，一名62歲謝姓男子開車行經光復路、長春街等紅燈時，疑似誤踩油門導致車輛暴衝，先是撞上前方騎士後再一路狂飆300公尺，最後撞毀鎮安橋護欄後墜落冷水坑溪，所幸並無大礙。警方調查，謝男酒測值為0，當時因太緊張忘記怎麼煞車，才會釀成事故，詳細肇事原因還有待進一步調查。

根據行車紀錄器畫面顯示，事故發生時間為23日下午2點43分，謝男駕駛的車輛準備從長春街直行往光復路1段行駛，但在紅燈前他卻未踩剎車，反而是在撞翻前方騎士後就一路沿街狂飆，過程中還不斷閃避其他車輛，甚至一度跨越雙黃線，差點與對向車輛相撞，最後他緊急將車輛往右切，直接撞毀鎮安橋護欄並衝進冷水坑溪中。

▲一名男子誤踩油門衝撞等紅燈騎士，再撞毀鎮安橋護欄墜落冷水坑溪。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

該影片事後被轉發至「爆廢公社公開版」、「爆廢公社二館」等臉書社團，不少網友紛紛表示，「躺在引擎蓋的阿伯，肯定害怕極了」、「頭搖又尾擺，飄移境界」、「電線桿跟阿伯，你卻選擇撞阿伯... 我們懷念他」、「看的出來他很努力在保護其他用路人，希望都沒事」、「請拉手剎車，打空擋，關引擎」。

警方表示，謝姓男子被救出後意識清醒，沒有外傷，被撞騎士則為左膝蓋輕微擦傷，2人皆無大礙，而根據謝男說法，他是在看到紅燈後誤踩油門，一時太緊張忘記該怎麼剎車才因此釀禍，但詳細事發原因還有待警方進一步調查釐清。

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完