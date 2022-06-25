台灣大車隊「好孕專車」擴大布局　這縣市乘車補助6千元

▲台灣大車隊「好孕專車」擴大布局至新竹市，乘車補助6千元。（圖／台灣大車隊提供）

記者李姿慧／台北報導

台灣大車隊與新竹市政府6/27起開辦「好孕專車服務」，提供竹市孕婦產檢交通費6000元的補助，加上原有新北、嘉義、高雄和屏東等縣市，服務已擴及5縣市。

新竹市「好孕專車」服務對象包含設籍並實際居住本市之孕婦，及與新竹市民完成結婚登記，並已入境居留、定居或停留之新住民孕婦，準媽媽取得孕婦手冊後，從6/27起，可至各區公所申領好孕專車乘車券，內含6000元車資抵用券、10小時免費定點臨托券、友善店家禮物兌換券及免費育兒指導服務券，價值超過8000元，每次搭乘不限抵用金額。

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台灣大車隊營運長周恆倫表示，「台灣大車隊『好孕專車』服務已達5縣市，包含新北市、新竹市、嘉義市、高雄市、屏東縣，成為全台最多『好孕專車』配合的計程車隊，同時提供全齡化的交通出行服務方案，滿足不同年齡層乘客的搭車需求，致力提供乘客美好有溫度的出行服務體驗。」

另台灣大車隊也針對晚歸的女性提供女司機接送，透過55688 APP按下確認叫車，再從「備註需求」中選擇【女司機】，同時APP還有「分享路徑」的功能，搭車就可以同步將自己的路程分享出去，讓親朋好友確實掌握所在地，行車軌跡一目了然。