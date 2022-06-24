287女滲淪A片主角任人看！供貨商竟是警察　老師也跟風大賺錢　

▲私密影像外流的被害人受劉男所騙，重拍一份影像給劉男卻遭轉賣。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者黃哲民、劉昌松／台北報導

屏東警員劉汶燁仍就讀警專期間，涉假冒現職警員向私密照外流的情侶謊稱可協助下架不雅影像，騙被害人依外流照片、影片的姿勢重拍一份給他以供比對後，劉男竟拿去網路論壇賣錢，不法獲利逾18萬元，劉男擔任警職後，又涉濫用職權，以警政系統私查被害人個資，台北地檢署今依《兒童及少年性剝削防制條例》等罪嫌，起訴劉男及另2名偷拍片供貨商莊凱文與高弋昌。

北檢去年（2021年）指揮警方查獲《創意私房論壇》與《觸感論壇》2個網站，涉從2012年起上架超過20萬部猥褻、性交或偷拍影片，吸引網友必須註冊會員才可付費選購，會員也可分享影片上架賣錢，論壇可從中拆帳，藉此獲利共3000萬元，至少287位成年或未成年女性受害。

檢方今年（2022年）1月依《兒少條例》等罪嫌，起訴《觸感論壇》經營者陳紹偉、王星澤及供貨者共15名嫌犯，其中竟有教職人員，還有1人是法官的兒子，檢警一方面繼續追查綽號「老馬」的《創意私房論壇》經營者，一方面又發現劉男等3人涉嫌扮演論壇不雅片的供貨者。

檢警查出，劉汶燁2018年12月從警專畢業、分發屏東縣里港警分局擔任派出所警員，但他從2014年起，就透過網路平台跟網友交換取得許多以「街拍」、「自拍」為名的性愛影片、照片，2017年間，他從收集來的情侶自拍性愛片，辨認出1名許姓女子，透過IG聯繫對方，自稱台中婦幼隊警察，並穿警察制服拍照傳給許女取得信任後，自稱可代為刪除許女被外流的照片、影片。

許女和男友信以為真，聽從劉男的要求，依劉男所提出的外流照片、影片，擺出相同姿勢重拍一份傳給劉男，以為劉男比對相符後，就可下架外流不雅影像，沒想到竟被劉男上傳論壇兜售，劉男並以相同話術，於2017年騙1名呂姓少女自拍裸照傳給他，一樣上網賣錢。

檢警去年（2021年）12月拘提劉男到案，查出他靠著出售許女、呂女和另2位被害人的照片、影片，一共進帳18萬餘元，另發現劉男擔任警職後，竟濫用職權，涉以警政署警政知識聯網和公發的M_Police行動裝置，捏造「舉發交通違規」等名義，私查4位被害人個資。

劉男辯稱因為「好奇」而查詢被害女子資料，沒做不法用途。檢警另查出莊凱文、高弋昌2人涉將網友交換、蒐集而來的私密影像，包括在捷運站或路邊偷拍女性隱私部位的照片、影片，賣給這2個論壇各獲利2萬餘元，高男到案時仍為現役軍人，檢方今依《兒少條例》追加起訴3嫌，將併入先前起訴的案情一起由台北地院審理。