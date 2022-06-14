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快訊／高雄工人摩鐵裝針孔「3支手機藏偷拍片」　檢方聲押獲准

▲▼小港偷拍 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲涉嫌小港摩鐵裝針孔偷拍的黃姓嫌犯（中）今晚遭聲押獲准。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市小港區一家汽車旅館日前傳出房間內有針孔攝影機，引發社會關注，檢、警介入調查偵辦後，逮捕一名黃姓建築工人（40歲）涉嫌重大，警方查扣他的3支手機，發現有許多偷拍的影片，警方在訊後依妨害秘密罪嫌移送，高雄地檢署檢察官今（14）日晚間複訊後，向法院聲請羈押獲准。

整起案件起因於一對吳姓夫婦在臉書社團《爆料公社》發文表示，他們在5月31日晚間跟另一對情侶一起入住位於高雄小港區的某知名汽車旅館，先使用網路下載的反偷拍APP軟體偵測，發現正對著床的牆面電視，4個角落螺絲孔，左上角的螺絲孔不是螺絲，而是被人安裝無線針孔，讓她們嚇得立刻跟櫃台反應，主管進入房內先說「這不是（針孔）」，還說可以拆除檢查，然而拆除後確定就是針孔攝影機，才說「這被人家偷裝的」。

原PO表示，她是身懷六甲的孕婦，無法想像有多少情侶、家庭被針孔拍攝不自知，但店家最後的處理方式竟是「打8折升等房間」，還說「老闆是檢察官我們不要把事情鬧大」，「害我們根本不敢睡啊，有種被窺視監控的恐懼感，我們預定的二日遊行程打亂精神上的壓力」「後來我們希望報警保護自己的權益」。

事後還傳出摩鐵的老闆丈夫是前任檢察官，但檢、警介入調查後，鎖定黃姓男子涉有重嫌，13日將他查緝到案，黃嫌表示，自己是在今年二、三月份左右進入該汽車旅館時，拆開電視牆的隔板，裝設針孔設備，針孔則是在淘寶購買相關設備，犯案動機只是單純要自己欣賞，而這項設備只要能持續連結摩鐵的無線網路，他就可以遠端接收偷拍的畫面，檢、警也在他的手機內，查扣到多段偷拍的影片，至於有多少人受害，有無共犯，檢、警還需要進一步大清查。

全案警詢後依妨害秘密罪嫌解送高雄地方檢察署偵辦，檢察官在複訊後，今晚向法院聲請羈押獲准。

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