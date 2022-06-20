酒店妹告男網友性侵　法官勘驗偷拍畫面「配合換姿勢」判無罪

▲孫姓男子收留女網友涉性侵，卻因偷拍性愛過程的惡劣舉動獲判無罪。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者黃哲民／台北報導

台北一名孫姓男子前年收留一名負氣離家的女網友，將對方安頓在旅館期間2度嘿咻，事後被女方指控性侵，孫男堅稱兩情相悅，檢警查出他還偷拍與女方的性愛影片，起訴他罪加一等，法官審理發現，孫男確實趁女方背對鏡頭或閉眼時偷拍，畫面卻證明女方配合變換姿勢，顯非毫無意識或被迫，僅依竊錄罪判孫男1年徒刑，孫男所涉法定刑至少3年徒刑的乘機性交行為均無罪，可上訴。

本案女方提告指稱，她在酒店工作，和孫男是網友，前年（2020年）3月25日深夜，她負氣離家出走，聯繫孫男找地方過夜，孫男隔天（26日）凌晨專程開車接她到新北市一家旅館安頓，在房內喝酒玩遊戲，當天上午6點多，孫男趁她熟睡之際性侵得逞，3天後（29日）的中午，她在睡夢中又遭孫男淫辱一次。

孫男到案喊冤說2次嘿咻事先都徵得女方同意，女方全程清醒，雙方「辦事」時，女方也沒拒絕他的要求。檢方不相信孫男辯詞，又查出他偷錄影這2次和女方的性愛過程，包括女方裸露胸部與私密部位等影像共5個檔案，都存在手機裡，孫男坦承拍攝前沒詢問女方可不可以，但辯稱錄影時把手機放在女方的正面，「她應該有看到，也沒有反對」。

▲法官勘驗孫男偷拍的性愛影片，認定女方並非無意識也沒被強迫。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

檢方認定孫男性侵又偷拍，罪加一等，起訴他涉犯乘機性交罪嫌與竊錄罪嫌。台北地院審理時，法官勘驗發現女方的姿勢多半是側躺、趴跪背對鏡頭，就算仰躺，也始終緊閉雙眼，沒有正視鏡頭的舉動，不排除女方確實不曉得孫男在錄影。

不過法官清楚看到女方配合孫男翻身、變換姿勢，彼此雖沒交談，但女方以雙臂支撐趴跪時，隨著性行為發生呻吟，並非「熟睡無意識」，加上女方報案在警詢原本說看電視突遭孫男強脫衣物性侵、反抗無效，女方並指稱孫男一直問她「大不大，跟妳的男朋友比，誰比較大」等語，可是檢方偵訊時，女方看完孫男偷拍影片，就翻供說酒後半睡半醒遭性侵，至於先前表示有推阻反抗、有說不要，「這些都是我記錯了」等語。

女方聲稱自己患有輕度智障，法官指女方歷次出庭都能正常應答，沒有不知所云的狀況，所以女方指控孫男性侵的情節變得更加不合理，且孫男偷拍影像內容也顯示女方未受強迫，法官據此將孫男所犯2個竊錄非公開活動及身體隱私部位罪，各判刑7月、合併應執行1年徒刑，不得易科罰金與緩刑，但被控2個乘機性交行為均判無罪，可上訴。