傳照片給友人炫耀高清無碼　偷拍男被告辯棒狀物「是手臂」

▲游姓男子偷拍女伴私密照傳給友人，被女方提告後，游男辯稱照片裡的棒狀物是「手臂」。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者郭玗潔／台中報導

台中一游姓男子趁女伴小芊(化名)服用藥物精神不濟時，偷拍她替自己口交的照片，並傳給朋友炫耀，被小芊發現報警後，游男辯稱照片中棒狀物不是他的下體，而是「手臂」，但法官並不採信，依妨害秘密罪，處游男拘役50日，可易科罰金5萬元，全案還可上訴。

判決書指出，游男於2020年5月22日13時許，趁女伴小芊服用藥物精神不濟之時，用手機拍攝她替自己口交的照片2張，並傳送給朋友，友人收到照片回應「這啥小」，游男即回覆「小芊高清無碼」等文字，後經友人告知小芊此事，小芊遂報警處理。

全案審理時，游男雖承認有傳送照片給友人，且照片是趁小芊睡覺時偷拍的，但辯稱拍攝當時他有穿褲子，裡面的棒狀物並非生殖器，而是「手臂」，只是想捉弄朋友才傳照片。

法官檢驗照片，畫面中小芊呈現躺姿、閉著眼睛、臉部靠近穿著寬鬆短褲的拍攝者大腿處，並以右手扶著靠近嘴巴的肉色棒狀物，法官研究這2張照片中，小芊頭部與手部呈現的連續姿勢和位置，認為她當下確實在為游男口交無誤。

小芊也說：「那陣子我藥物吃得很雜，還有酗酒的情形，我沒有很清楚我自己在幹嘛」，並表示她和游男發生性行為時，並沒有拍照留戀的習慣，也沒印象游男在性行為時會拍照。

法官認為，小芊在照片呈閉眼狀態，游男也自承照片是趁小芊「睡覺時」所拍攝，游男顯然未經過小芊同意，依犯竊錄他人非公開活動罪，處游男拘役50日，可易科罰金5萬元，全案還可上訴。