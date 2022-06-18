　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

傳照片給友人炫耀高清無碼　偷拍男被告辯棒狀物「是手臂」

▲▼男性,下體疼痛。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲游姓男子偷拍女伴私密照傳給友人，被女方提告後，游男辯稱照片裡的棒狀物是「手臂」。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者郭玗潔／台中報導

台中一游姓男子趁女伴小芊(化名)服用藥物精神不濟時，偷拍她替自己口交的照片，並傳給朋友炫耀，被小芊發現報警後，游男辯稱照片中棒狀物不是他的下體，而是「手臂」，但法官並不採信，依妨害秘密罪，處游男拘役50日，可易科罰金5萬元，全案還可上訴。

判決書指出，游男於2020年5月22日13時許，趁女伴小芊服用藥物精神不濟之時，用手機拍攝她替自己口交的照片2張，並傳送給朋友，友人收到照片回應「這啥小」，游男即回覆「小芊高清無碼」等文字，後經友人告知小芊此事，小芊遂報警處理。

全案審理時，游男雖承認有傳送照片給友人，且照片是趁小芊睡覺時偷拍的，但辯稱拍攝當時他有穿褲子，裡面的棒狀物並非生殖器，而是「手臂」，只是想捉弄朋友才傳照片。

法官檢驗照片，畫面中小芊呈現躺姿、閉著眼睛、臉部靠近穿著寬鬆短褲的拍攝者大腿處，並以右手扶著靠近嘴巴的肉色棒狀物，法官研究這2張照片中，小芊頭部與手部呈現的連續姿勢和位置，認為她當下確實在為游男口交無誤。

小芊也說：「那陣子我藥物吃得很雜，還有酗酒的情形，我沒有很清楚我自己在幹嘛」，並表示她和游男發生性行為時，並沒有拍照留戀的習慣，也沒印象游男在性行為時會拍照。

法官認為，小芊在照片呈閉眼狀態，游男也自承照片是趁小芊「睡覺時」所拍攝，游男顯然未經過小芊同意，依犯竊錄他人非公開活動罪，處游男拘役50日，可易科罰金5萬元，全案還可上訴。

►優格「用咬的」，當宵夜也沒罪惡感

ET快訊
快訊／3縣市大雨特報！一地區「大雷雨」狂炸1小時
快訊／大尾鱸鰻演員「朱九」之子被撞破頭！　昏迷指數3
米可白脫到剩內衣褲！　渾圓半球解放
每天抱抱！他驚「老婆1地方不對勁」　急送醫真出事
快訊／本土死亡「累積破5千」　4196人今年喪生
媽確診快篩「T線黑到爆」妹子傻眼！　網曝真相
染疫童住院1／4有後遺症！　研究曝「2群族」高危險
快訊／中重症+402！6歲男童打過BNT「插管治療中」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／大尾鱸鰻演員「朱九」之子挺友「被撞破頭」　昏迷指數3

獨／大頭夾小頭「1秒猛撞」駕駛受傷！　大街急剎「折甘蔗」畫面曝

桃園雙屍案兇嫌投案「恐留泰國受審」　檢：盡力遺返台灣受審

男不堪疫情失業變裝當破窗大盜　4天偷10車...露營器材也不放過

傳照片給友人炫耀高清無碼　偷拍男被告辯棒狀物「是手臂」

高雄烏賊車沿路「放屁」！　陣陣白煙看不到路...環保局說話了

與家人吵架「為愛蹺家3天」　睡超商吃麵包...警尋獲狼狽小情侶

玩「老師說」失控！9歲童遭20同學壓傷頸椎險癱　英籍女師下場曝

縱火殺8至親！逆子辯非故意縱火　高大成譏：買汽油要喝的嗎？

KTV「瞄一眼」虎尾西螺打成一團　警噴辣椒水壓制...逮19男女

輪胎行長子確診進不去靈堂　神情哀戚「探門縫」看家人

輪胎行8死！民眾獻花哀悼　胞妹外籍未婚夫落寞現靈堂

悲父一夜心碎「送走8至親」 夜宿靈堂...殯儀館破例同意

貓老闆巡視辦公室變走秀　跨螢幕、隔板行走超穩XD

輕搔嘴邊就自己饋上頭　美貓瞇眼躺好超會撒嬌

吳宗憲父病逝！享耆壽90歲　「想養他到120歲」中斷錄影北上辦後事

彰化弱勢3兄弟貧困瘦如柴　「服藥過量躺地」緊急送醫

法鬥「大→中→小」長相全一樣！複製臉讓網驚呆：絕對是親生的

王心凌反差狂飆《山海》　認只有「交男友」最叛逆XD

嬤體重計放反孫貼心提醒　她狀況外「轉圈再量一次」

快訊／大尾鱸鰻演員「朱九」之子挺友「被撞破頭」　昏迷指數3

獨／大頭夾小頭「1秒猛撞」駕駛受傷！　大街急剎「折甘蔗」畫面曝

桃園雙屍案兇嫌投案「恐留泰國受審」　檢：盡力遺返台灣受審

男不堪疫情失業變裝當破窗大盜　4天偷10車...露營器材也不放過

傳照片給友人炫耀高清無碼　偷拍男被告辯棒狀物「是手臂」

高雄烏賊車沿路「放屁」！　陣陣白煙看不到路...環保局說話了

與家人吵架「為愛蹺家3天」　睡超商吃麵包...警尋獲狼狽小情侶

玩「老師說」失控！9歲童遭20同學壓傷頸椎險癱　英籍女師下場曝

縱火殺8至親！逆子辯非故意縱火　高大成譏：買汽油要喝的嗎？

KTV「瞄一眼」虎尾西螺打成一團　警噴辣椒水壓制...逮19男女

「梅花二都受傷了」統一獅重新洗牌！餅總：該休息都休息

全聯神券開搶！萬元夢幻家電618元帶走　量販超市618優惠一次看

比特幣急殺！跌破2萬美元大關　創1年半以來新低價

泰國男子上前主動請喝酒：妳讓我心動～　竟搭訕到韓女團偶像

200萬劑Novavax要來了！最快7月到貨、中下旬可開打

3縣市大雨特報！南投縣「大雷雨警戒」狂炸1小時

江宏傑離婚福原愛…親姊曝「分手變怨偶原因」！　親吐：雙方精疲力盡

只有「1%天選之人」辦得到！講話邊做這動作　網友瘋挑戰

主子只喝馬桶水！媽秒懂「換同款神器」　貓皇喝水量激增

拜登認了「不做這件事」　恐讓中國有膽接管台灣

18歲爆乳妹未戴安全帽蛇行亂衝　遭開7罰單嗆「廢物警察我XX娘」

社會熱門新聞

為夫懷孕驚見他同性戀又染愛滋！　家屬批：還是處女

輪胎行逆子想脫罪　父打臉戳謊言

縱火害8死！陳彥翔醒了　仍無法做筆錄

座艙長偷情人夫機長！　被告反咬性侵

輪胎行老闆夜宿靈堂　殯儀館破例同意

新婚男警帶同事回家作客　老婆被睡3次崩潰了

竹科男偷拍2女同事洗澡　判賠220萬元

高帥工程師猝死王牌經紀人家　家屬將提告

陽光射箭好手火場護姪身亡　未婚夫現身靈堂

輪胎行門口排滿花！民眾擺巧克力、娃娃悼念

輪胎行縱火8死！心碎爸腳穿焦黑藍白拖

即／情侶車上爭吵　女腹部中3刀送醫不治

輪胎店火警上千高溫　關鍵判斷找到7+1

輪胎行逆子「打火機燒衛生紙」縱火8死　長子確診獨坐靈堂外

更多熱門

相關新聞

法官蔡政佑偷拍女法官　撤職停用2年確定

法官蔡政佑偷拍女法官　撤職停用2年確定

桃園地院男法官蔡政佑，懷疑同辦公室的曾姓女法官有婚外情，竟偷拍曾女辦公室電腦螢幕，向院長檢舉。蔡政佑最後被依照「妨害秘密罪」判刑5月、得易科罰金15萬元定讞。他被送懲戒，職務法庭日前判決將他撤職並停止任用2年。蔡政佑上訴，懲戒法院二審17日駁回確定。

妹子在北車遭尾隨　英勇路人抓20歲偷拍狼

妹子在北車遭尾隨　英勇路人抓20歲偷拍狼

建築工人摩鐵裝針孔偷拍　裁定羈押

建築工人摩鐵裝針孔偷拍　裁定羈押

摩鐵針孔已裝3房偷拍4個月　檢警追查幕後集團

摩鐵針孔已裝3房偷拍4個月　檢警追查幕後集團

即／摩鐵藏針孔！　嫌犯到案背景曝光

即／摩鐵藏針孔！　嫌犯到案背景曝光

關鍵字：

偷拍

讀者迴響

熱門新聞

阿喜深夜突爆驗到「兩條線」！網狂賀tag無尊

為夫懷孕驚見他同性戀又染愛滋！　家屬批：還是處女

啦啦隊女神被酸像懷孕！上衣一掀直接打臉

輪胎行逆子想脫罪　父打臉戳謊言

楊冪穿鞋「彎腰洩巨胸」截圖瘋傳

縱火害8死！陳彥翔醒了　仍無法做筆錄

座艙長偷情人夫機長！　被告反咬性侵

沒好市多會員卡！情侶靠「3個字」直接入場

輪胎行老闆夜宿靈堂　殯儀館破例同意

眾量級家寧「跟男網紅出國PO文」被抓包！　掀網熱議

獨居女猝死家中！20隻貓靠「吃飼主」活命

整棟樓聽見「打屁股聲」　她1張字條網歪樓

新婚男警帶同事回家作客　老婆被睡3次崩潰了

「艾美獎童星」陳屍家中得年18歲

竹科男偷拍2女同事洗澡　判賠220萬元

更多

最夯影音

更多
輪胎行長子確診進不去靈堂　神情哀戚「探門縫」看家人

輪胎行長子確診進不去靈堂　神情哀戚「探門縫」看家人
輪胎行8死！民眾獻花哀悼　胞妹外籍未婚夫落寞現靈堂

輪胎行8死！民眾獻花哀悼　胞妹外籍未婚夫落寞現靈堂

悲父一夜心碎「送走8至親」 夜宿靈堂...殯儀館破例同意

悲父一夜心碎「送走8至親」 夜宿靈堂...殯儀館破例同意

貓老闆巡視辦公室變走秀　跨螢幕、隔板行走超穩XD

貓老闆巡視辦公室變走秀　跨螢幕、隔板行走超穩XD

輕搔嘴邊就自己饋上頭　美貓瞇眼躺好超會撒嬌

輕搔嘴邊就自己饋上頭　美貓瞇眼躺好超會撒嬌

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面