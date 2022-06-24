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大陸 大陸焦點 特派現場

莆田海關截獲劇毒「黑寡婦」蜘蛛　毒性為響尾蛇毒15倍

記者魏有德／綜合報導

大陸福建莆田海關近日在查驗貨櫃時，意外在擺放原木的櫃中查獲一隻俗稱「黑寡婦」的間斑寇蛛，其含有的劇毒可比響尾蛇毒的15倍，讓海關人員捏了一把冷汗。此外，海關人員也在同個原木箱中發現4枚「黑寡婦」的卵囊，每個卵囊含400至900顆卵，孵化三個月就能成熟，壽命長達3年。

▲大陸海關截獲劇毒黑寡婦蜘蛛。（圖／翻攝微博）

▲莆田海關截獲的劇毒黑寡婦蜘蛛。（圖／翻攝微博，下同）

根據大陸海關釋出的畫面顯示，工作人員小心翼翼打開貨櫃後，在擺放的原木夾縫上的蜘蛛網上發現這種含有劇毒的黑寡婦蜘蛛。隨後，工作人員鎖定黑寡婦的位置，迅速地用塑膠袋套住，連帶4枚卵囊也一併取走。

▲大陸海關截獲劇毒黑寡婦蜘蛛。（圖／翻攝微博）

據了解，間斑寇蛛屬於屬球腹蛛科（Theridiidae）寇蛛屬（Latrodectus Walckenaer ,1805）的一種。這種蜘蛛長相比較奇特，胸部有紅褐色的斑點，八隻腳折疊起來的時候，有點像是科幻片中的外星生物，雌蛛體長一般在11.40mm，雄蛛體長一般在4.20mm，屬於中型的劇毒蜘蛛。

▲大陸海關截獲劇毒黑寡婦蜘蛛。（圖／翻攝微博）

黑寡婦蜘蛛一般在野外荒坡、農田、果園中活動，非常容易與人接觸，牠在捕食的時候，會先用絲捆縛對象，再注入毒液麻痺獵物，最後再吸食。如果黑寡婦蜘蛛受到驚嚇或遇到危害時，會先裝死等待危機解除，再利用蛛絲回到蜘蛛網上。

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