鯊魚咬人了！他「衝浪板當擔架」即刻救援　逃死上岸畫面曝光

記者吳美依／綜合報導

美國加州22日發生恐怖事件，泳客布魯默（Steve Bruemmer）在情人點海灘（Lover's Point Beach）遭鯊魚攻擊，幸好熱心民眾聽見呼救後，迅速下水幫忙。其中，衝浪客布萊多克（Heath Braddock）更是立刻拿出自己最大的一塊衝浪板充當擔架，與休假員警班迪（Paul Bandy）合力把傷患拖回岸上，而上述過程都被鏡頭拍攝下來。

綜合外媒報導，班迪與護理師妻子薔斯（ Aimee Johns）當時正好在附近划船，他起初不確定，布魯默只是試圖吸引注意力，或者想要擺脫某種東西，但「他在大喊救命，可以從他的聲音及情緒聽出來，肯定出事了，而且他不斷拍水。」布萊多克也回憶，男子傷勢嚴重，因此必須剪開泳衣，包紮傷口並且止血。

▲熱心民眾協助救援遭鯊魚攻擊的布魯默（Steve Bruemmer）。（圖／翻攝臉書）



布魯默腹部及雙腿嚴重受傷，被緊急送往納蒂維達醫療中心（Natividad Medical Center）治療。友人轉述，他不僅意識清醒，還能夠開口說話，甚至自嘲「我就是不能錯過適合游泳的好日子。」

本次案發地點在遊客眾多的海灘，且距離岸邊僅150碼（約137公尺），因此特別引發當局關注。警方證實，布魯默的傷勢確實是鯊魚造成，而且非常嚴重。他們向布魯默及家屬表達祝福，也感謝伸出援手的熱心居民。《洛杉磯時報》指出，消防單位派出無人機，試圖搜索鯊魚蹤跡，但目前一無所獲，而海灘至少會關閉至25日。

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