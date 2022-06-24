「幫妳存錢」婆婆逼媳上繳薪水　1規定讓網怒了：哪來的自信

記者黃翊婷／綜合報導

台南一名女網友日前在臉書PO文替朋友抱不平，朋友的婆婆以「幫忙存錢」為由，要求媳婦將薪水全部上繳，甚至規定需要生活費的時候再跟婆婆申請，讓她聽完覺得超級無言，幸好朋友最後並沒有照做，還痛罵婆婆「怎麼有臉說這種話」！

▲原PO的朋友被婆婆要求上繳全部薪水。（示意圖／CFP，與本文當事人無關）

原PO在爆料公社臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」的文章中提到，朋友的婆婆以「幫忙存錢」為由，要求媳婦把上班的薪水全部上繳，等到有需要生活費的時候，再跟婆婆申請，這個誇張的要求朋友當然不可能同意，「朋友還痛罵說，她薪水上繳給自己親生老媽都不曾做過了，婆婆怎麼有臉說這種話！」

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文章公開之後，引發網友留言熱議，「不要臉天下無敵，憑什麼？笑死」、「到底哪來的臉拿不是自己賺的錢」、「這婆婆是哪來的自信」、「別傻了，上繳的錢別想再拿回來，而且婆婆也不會想到這些上繳的錢是妳的」；但也有部分網友質疑，現實生活中是否真的有婆婆會提出這麼無理的要求。

對此，不少過來人紛紛留言分享自己或身邊親友的奇葩經歷，「真的有，以前同事的婆婆就是，後來她選擇不交（薪水），但也是很多婆媳問題，只能說老公太軟弱，同事個性又不夠強悍」、「很多，我聽過婆婆要出國旅遊，叫媳婦拿出20萬，很不要臉」、「我婆婆曾經因為被公司惡意倒閉，領不到錢又想打牌，還有其他生活開銷，竟然叫我們夫妻倆貸款供她花用」。