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社會 社會焦點 保障人權

高雄女收2張罰單「照片都一樣」　警一查才知重複開錯26張

記者黃翊婷／綜合報導

高雄李姓女子昨日（19日）在臉書PO文指控，一週內收到2張罰單，上面的照片竟然一模一樣，連路過的騎士都是同一人，「所以是政府很缺錢？還是警察很缺業績？把影像改個時間跟日期就可以多一張罰單、多一份業績，是這個意思嗎？」對此，楠梓分局交通分隊表示，承辦警員因為一時疏忽重複輸入資料，經查當天有26張罰單屬於重複舉發，後續已針對疏失進行處分，也會再加強相關教育訓練，並全面清查是否還有類似情形發生。

高雄女車主控警方用同一張照片重複開單。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社二社）

▲李女公開的罰單照片，明明是2張罰單，卻使用同一張照片舉發。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社二社，下同）

李女19日在臉書「爆料公社二社」的文章中PO出2張罰單，要求網友們一起來找出照片有哪些地方不一樣，只見罰單記載的違規時間為5月28日和6月3日，違規照片卻是同一張，「我不清楚這是誰的原因，就算我2天剛好都到同一個地方，那騎在我前面的機車跟開在我旁邊的車也都剛好是同樣那些人？」

「所以是政府很缺錢？還是警察很缺業績？把影像改個時間跟日期就可以多一張罰單、多一份業績，是這個意思嗎？」李女氣憤表示，其中有一天她根本沒有去過照片中的地點，難道是遇上靈異事件，因為是第一次遇到這種情況，所以想問問大家該怎麼解決，「請問申訴單位就是舉發單位嗎？」

文章公開之後，吸引網友熱議，很快就有一名警員出面留言解釋，經查發現是舉發警員作業疏失，導致重複舉發，舉發單位已在6月17日函請監理機關撤銷裁罰。

高雄女車主控警方用同一張照片重複開單。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社二社）

▲警員留言表示的確有疏失。

而高雄楠梓警分局交通分隊也在19日晚間回應，承辦的謝姓警員是在5月28日於易肇事路段高楠公路和監理南路口拍下違規照片，沒想到事後進行舉發作業時，因為一時疏忽導致電腦軟體重複產出相同的資料夾，因而造成交通舉發單重複輸入，光是6月3日這一天就有26張罰單屬於重複舉發。

警方表示，已經針對重複舉發的部分函請監理機關撤銷裁罰，並對該名警員進行行政責任追究及懲處，後續將全面清查是否還有類似的情形發生，同時也會加強同仁相關的教育訓練。

▼李女臉書全文。

高雄女車主控警方用同一張照片重複開單。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社二社）

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