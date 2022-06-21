手搖飲店員給錯品項　鞠躬道歉竟遭巴頭！火爆女挨告下場曝

▲鄭女只因店員給錯飲料、就趁對方鞠躬道歉時巴人家的頭，法院判罰金7000元。（圖／pexels）

記者蔡怡萍／高雄報導

高雄一名鄭姓女子到知名連鎖紅茶店買飲料，梁姓女店員因不慎給錯品項，竟遭鄭女不滿出手推了2下，店員先是忍耐並低頭鞠躬道歉，氣燄高張的鄭女卻趁機拍打她的頭，店員不甘屈辱報警提告。高雄地院依強暴公然侮辱罪、處鄭女罰金7000元。

鄭姓女子在2021年10岳15日中午時分，到高雄市一間連鎖紅茶店消費，梁姓女店員因為忙中有錯、誤給了鄭女點的飲料，不料鄭女就大為不滿、向店員爭論，店員第一時間就頻頻道歉，鄭女卻不領情動手推了她2下，梁姓店員仍是忍耐向對方鞠躬致歉，但鄭女竟趁她低頭時、在其他客人面前打了她的頭部，遭打店員不甘被羞辱、要了店面監視器畫面向警方報案提告。

鄭女向警方供稱，當天僅是拉了店員的棒球帽，否認有打到她的頭，但檢視監視器畫面已明顯看出鄭女有出手碰拍打店員的舉動，罪勘認定。

而遭打店員表示，因為店裡的訓練就是客人有不滿意、不管原因都會先道歉，但對方在她道歉後還動手推人、甚至趁低頭鞠躬時打她的頭，她感到非常的受辱。

高雄地院審理後，認為鄭女於梁姓店員向其道歉時，以徒手推拍梁之方式對其公然侮辱，係對梁施加有形之不法體力，應屬強暴行為無疑，依強暴公然侮辱罪處罰金7000元，如易服勞役以1千折算1日。

