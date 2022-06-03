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站店門外！客給1星「等幾分鐘才請我進去」　店員神反擊被讚爆

▲▼餐廳,美食,料理。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者周亭瑋／綜合報導

一名網友日前到某間店用餐，由於燈光昏暗以為快打烊了，便站在門口觀望，就這樣等待好幾分鐘，才有店員出來詢問，事後他打上1星負評，氣得店員留言直球對決，而這段神反擊引來大票網友朝聖，笑虧「小編抓周抓到槍。」

網友在「爆廢公社公開版」PO出截圖，只見有位客人在Google評論上，給店家1星負評，表示當晚6點40多分，下雨天站在店門口，看到店內氣氛以為準備打烊了，「店內所有員工都有往外看到人，卻遲遲沒上前詢問，過了數分鐘才有人上前，問是否要用餐請我進去坐。」

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客人接著抱怨，從他跟朋友點完餐到上餐的過程中，店員完全沒有介紹到，是否有番茄醬或其他醬料，「還要靠客人自己找，這是基本的服務態度？最後用完餐準備結帳時，我朋友先去外面抽菸，這時我才看到店員關心的眼神，深怕我們吃霸王餐一樣。」

他更向店家喊話，「希望能夠改進，不要因為沒客人就少了服務熱誠，忘了開店的初衷。」

這番話讓店員傻眼，忍不住留言反擊「所以你希望我們從你一站在門口，就很熱絡地跑出去歡迎你嗎？要不要順便放個鞭炮煙火？營業時間清清楚楚，你光看店內氣氛就認為準備打烊，是你的問題還是我的問題？」

▲店家神反擊。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

▲店家列出3點反擊。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

店員怒道，「你一直強調服務態度，我實在不懂你是吃服務還是吃餐點的？我們餐飲業不是服務業，拜託不要有花錢就是買服務的心態，不然你去吃海底撈，從頭幫你服務到尾，保證你會滿意。」

最後，店員也不客氣地反問，「吃個漢堡而已你多心虛？連店員看你的眼神，也會讓你覺得在關心？一下說服務態度差，一下又說關心眼神不對，我真的是猜不透你阿！」

對此，網友們一面倒挺店家，紛紛回應「太帥了」、「面對這種瘋狂自我補腦的客人也是很累」、「我很需要這種小編」、「高雄的，好吃」、「就是喜歡直率的店家」、「也太巨嬰」、「剛好而已，很客氣了」、「小編好圈粉」、「我喜歡餐飲業不是服務業這句話，讚」。

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