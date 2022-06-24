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社會 社會焦點 保障人權

北投街頭上演玩命關頭！飛車蛇行追咬畫面曝　砸車原因很有詭

記者黃宥寧／台北報導

北市北投區23日下午街頭上演玩命關頭！陳姓男子駕駛車輛搭載林姓乘客，一下洲美快速道路慘遭2車夾擊攔停，3嫌下車持球棒怒砸陳男車窗後火速逃離，過程中陳、林也遭碎玻璃割傷。警方獲報調閱監視器，以車追人，漏夜將王姓等4嫌逮捕，4嫌堅稱「行車糾紛」加上2名被害人不願提告，增添許多疑點，後續依聚眾鬥毆罪送辦送士林地檢署偵辦。

▲▼ 北投 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲台北市北投區發生街頭飛車追逐，林姓男子駕駛的車輛遭2車夾擊並持棒球砸毀。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▼被害人車輛車尾遭撞爛。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲▼ 北投 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

警方接獲報案後，於中央北路三段53號發現陳姓男子駕駛的黑色車，車輛多處車窗遭砸毀，車尾也遭撞爛。陳、林製作筆錄表示，他們從洲美快速道路下大度路匝道，遭惡煞駕駛的黑色國產車、保時捷追逐到大度路三段、中央北路四段口時，2車下來約3名男子，直接持球棒亂砸毀車後離去，至於為何遭追撞，2人仍三緘其口。

▲▼ 北投 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲范姓嫌犯駕駛的國產車拋錨，保時捷前來接應火速逃離現場。（圖／記者黃宥寧翻攝）

警方調閱監視器發現，嫌犯砸車後，立刻逃離現場，但1嫌的車輛逃到中央北路三段時拋錨，由保時捷接應離開往淡水方向逃逸。

警方調閱監視錄影畫面，以車追人，在凌晨時許陸續帶同犯嫌王、范、陽、謝（20多歲）等4人到案說明，但4人口徑一致均稱是「行車糾紛」所引起，加上被害人未提告，增添幾分疑雲，4人訊後依刑法聚眾鬥毆罪移送士林地檢署偵辦，將再深入追查犯案動機。

北投分局強調，對於任何暴力傷人及聚眾鬥毆案件，必定嚴查究辦，也有信心「一個一個抓」，直到全數追緝到案，不容許任何人滋擾作亂，以維護社會秩序與穩定社區治安。

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