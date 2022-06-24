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社會 社會焦點 保障人權

當街砸車畫面曝！下車持甩棍猛敲鈑金　男辯：他逼我的車啦

記者邱中岳／台北報導

北市中山區八德路二段在22日下午6時許，1名男子開車不滿另一台轎車逼車，竟直接趁停等紅綠燈時，持甩棍下車猛砸，砸毀對方後照鏡以及車身鈑金，最後直接開車逃逸，整個過程也被對面大樓的住戶拍下，警方事後循線找到砸車男子到案說明。

警方調查，40歲的劉姓男子在22日下午6時許，開車行經北市中山區八德路2段時，卻不滿31歲的張姓駕駛不斷逼車，險些造成碰撞，於是趁停等紅綠燈時，持甩棍下車理論，並朝張怒罵「Ｘ你娘老雞排」。

▲▼男子不滿被逼車，持甩棍猛砸車，整個畫面被對面大樓目擊民眾錄下。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲男子不滿被逼車，持甩棍猛砸車，還怒嗆「Ｘ你娘老雞排」，最後由警方通知到案。（圖／記者邱中岳翻攝）

事後劉姓男子砸完車，張姓被害人準備下車理論時，劉男便駕車離開，張姓於是報警處理，警方獲悉之後趕往現場，發現張姓被害人後照鏡、車身鈑金遭毀損，於是調閱監視器追人。

劉姓男子到案後表示，因為當時不滿被對方惡意逼車，險些造成事故發生，所以才會氣不過怒嗆對方更持甩棍砸車，警方訊後依照毀損、公然侮辱等罪嫌，將劉依規定送辦。

▲▼男子不滿被逼車，持甩棍猛砸車，整個畫面被對面大樓目擊民眾錄下。（圖／翻攝《黑色豪門企業》）

▲男子不滿被逼車，持甩棍猛砸車，整個畫面被對面大樓目擊民眾錄下。（圖／翻攝《黑色豪門企業》）

整個過程也被對面大樓的住戶拍下，只見男子持甩棍猛砸車體多下，還清晰可以聽到棍棒敲擊車身鈑金的聲音，其他機車經過也立刻快閃離開，最後張男錄影下車理論，劉男則立刻開車離去。

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