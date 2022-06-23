北投街頭對決！　2男遭保時捷+國產車組「球棒車隊」怒砸

▲台北市北投區23日傍晚發生2車追1車猛砸事件，惡煞將故障車棄置路邊。（圖／記者黃彥傑攝）

記者黃宥寧／台北報導

台北市北投區23日下午4時許，發生一起追車事件！陳姓駕駛（38歲）與林姓乘客（30歲）駕國產轎車，遭保時捷、轎車2車狂追，一路到大度路三段、中央北路四段路口時，3名惡煞下車後怒持棒球棍亂砸，導致陳、林遭車窗玻璃割傷，隨後惡煞們由保時捷接應逃離現場。對此，北投分局表示，已掌握車號以車追人，全力查緝中。

警方接獲報案，於中央北路三段53號發現陳姓男子駕駛的黑色車，發現該車多處車窗遭砸毀，車尾也遭撞爛。陳、林被帶回派出所製作筆錄表示，他們從洲美快速道路下大度閘道，遭惡煞駕駛的黑色國產車、保時捷追逐到大度路三段、中央北路四段口時，2車下來約3名男子，直接持球棒亂砸毀車後離去，至於為何遭追撞，2人仍三緘其口。

▼嫌犯將故障車棄置在路邊停車格。（圖／記者黃彥傑攝）

惡煞駕駛2車一路行駛到中央北路3段後，黑色國產車因故障停放路邊，由保時捷接應離開，警方也發現遭棄的車上有3支球棒，後續交由鑑識人員採證。

對此，警方表示逃逸的保時捷目前已掌握車號，正以車號追人，全力追緝當中，全案依聚眾鬥毆、傷害、毀損偵辦。