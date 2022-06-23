　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

北投街頭對決！　2男遭保時捷+國產車組「球棒車隊」怒砸

▲▼快訊／北投街頭尋仇！球棒敲爛車頭多人受傷。（圖／記者黃彥傑攝）

▲台北市北投區23日傍晚發生2車追1車猛砸事件，惡煞將故障車棄置路邊。（圖／記者黃彥傑攝）

記者黃宥寧／台北報導

台北市北投區23日下午4時許，發生一起追車事件！陳姓駕駛（38歲）與林姓乘客（30歲）駕國產轎車，遭保時捷、轎車2車狂追，一路到大度路三段、中央北路四段路口時，3名惡煞下車後怒持棒球棍亂砸，導致陳、林遭車窗玻璃割傷，隨後惡煞們由保時捷接應逃離現場。對此，北投分局表示，已掌握車號以車追人，全力查緝中。

警方接獲報案，於中央北路三段53號發現陳姓男子駕駛的黑色車，發現該車多處車窗遭砸毀，車尾也遭撞爛。陳、林被帶回派出所製作筆錄表示，他們從洲美快速道路下大度閘道，遭惡煞駕駛的黑色國產車、保時捷追逐到大度路三段、中央北路四段口時，2車下來約3名男子，直接持球棒亂砸毀車後離去，至於為何遭追撞，2人仍三緘其口。

▼嫌犯將故障車棄置在路邊停車格。（圖／記者黃彥傑攝）

▲▼快訊／北投街頭尋仇！球棒敲爛車頭多人受傷。（圖／記者黃彥傑攝）

惡煞駕駛2車一路行駛到中央北路3段後，黑色國產車因故障停放路邊，由保時捷接應離開，警方也發現遭棄的車上有3支球棒，後續交由鑑識人員採證。

對此，警方表示逃逸的保時捷目前已掌握車號，正以車號追人，全力追緝當中，全案依聚眾鬥毆、傷害、毀損偵辦。

►主子們快下手！讓毛孩更健康有妙方

ET快訊
醫示警了！睡不好是「5個壞習慣」害的
青青沉寂半年更新IG了！近況曝光　萬網朝聖
「八星連珠」罕見畫面曝！研究員拍下奇景　網感動：竟活著看到
開店近17年首次開出頭獎6.1億　業者曝買法
館長心寒被陳明文欺騙！臉書公開全過程　「民進黨是這樣對付我」
周杰倫演唱會停擺2年　無預警洩最新進度
王維中好投賽後傳出壞消息　葉總連講2次：非常憂心
爆乳英文老師穿「超小比基尼」攔車！推特被追爆　她無奈回應了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

北投街頭對決！　2男遭保時捷+國產車組「球棒車隊」怒砸

新北9遊客困鎮西堡暴漲溪邊　原民所長老馬識途涉水救人

S-70C機工長重傷「家屬放棄急救」　同袍列隊悲痛送行：回家了

快訊／北投街頭尋仇！球棒敲爛車頭2人受傷

台中男吃滷肉飯突遭刺死！恐怖5惡徒來自桃園　爆一句話惹殺機

快訊／《少年吔》又出包！2合約電影成本差2千萬　議員：根本吸金

男騎士義里大橋突摔倒　滾入砂石車輪下爆頭慘死

吃滷肉飯被打死關鍵曝！一句「你認識嗎」引殺機　警拘5煞追凶刀

女山友雪劍線摔傷「手掌骨折」　空勤直升機吊掛送醫

快訊／首例打第4劑後猝死！嘉義男喊腰痠一睡未醒　檢解剖查死因

熱褲妹搭小黃付不出220　狂call男網友撒嬌沒人理

露營夜晚遇「不速貓客」　毛手狂撥強行破帳闖入！

熱褲妹稱懷孕打悲情牌　刺捕夢網卻成家屬惡夢

楊繡惠怒撇緋聞：當我發電機？　氣到喊嫁白雲「我會吸乾你XD」

客家精神！自救磨平拖鞋　砂輪機手工割紋路笑翻網

具俊曄首公開娶大S甜蜜合照！　無名指刺婚戒：世上最幸福

15歲童星遭13同學霸凌輕生！　媽控老師說謊：根本不想解決

農民擋馬路曝曬花生！　遭人私刑踢亂、推水溝

用原子筆畫主管上班臉龐　絕美線條讓她收到笑開懷

爸聽女兒外面欠38萬被追討　怒瞪5秒！聽是學貸秒鬆口氣

北投街頭對決！　2男遭保時捷+國產車組「球棒車隊」怒砸

新北9遊客困鎮西堡暴漲溪邊　原民所長老馬識途涉水救人

S-70C機工長重傷「家屬放棄急救」　同袍列隊悲痛送行：回家了

快訊／北投街頭尋仇！球棒敲爛車頭2人受傷

台中男吃滷肉飯突遭刺死！恐怖5惡徒來自桃園　爆一句話惹殺機

快訊／《少年吔》又出包！2合約電影成本差2千萬　議員：根本吸金

男騎士義里大橋突摔倒　滾入砂石車輪下爆頭慘死

吃滷肉飯被打死關鍵曝！一句「你認識嗎」引殺機　警拘5煞追凶刀

女山友雪劍線摔傷「手掌骨折」　空勤直升機吊掛送醫

快訊／首例打第4劑後猝死！嘉義男喊腰痠一睡未醒　檢解剖查死因

「勇士3少」確定參戰夏聯！　柯爾：盼懷斯曼強化防守

皮膚科醫師曝「致痘食物排行榜」！Top 1竟是印象中的健康食物

媲美柴油車！Volvo氫燃料卡車有望問世　加氣15分鐘能跑1000公里

外送員「幫殺蟑螂」爽賺300小費！下秒腿軟驚揭：另一件事更可怕

30名人妻組「不倫互助隊」掩護！丈夫回家品嘗：味道是一樣的

魏如萱攜手2三金得主開唱！　公開戀愛「私密約會地點」　

美股開高　3大指數齊漲

陳堅恩勸架吞T？G4遭禁賽　林冠綸套用許總的話：看不懂尺度

金融業對俄曝險減少到1230億　4個月蒸發755億！

容易吸引渣男的6種面相　眼睛大容易被鎖定

「最美死刑犯」20歲被槍決！死前突曝暗黑要求...全場傻了

社會熱門新聞

即／吃早餐慘丟命！台中男第二市場活活遭打死

熱褲妹稱月入千萬　只拿10萬求交保

即／首例打第4劑後猝死　檢解剖查死因

機工長家屬放棄急救　同袍列隊送行：回家了

台中遭撞準新娘仍開不了口　原訂明結婚

犯法移工「擁孕妻開賓士」　在台極樂生活曝

酒駕熱褲妹「月入千萬炫富文」真相曝！　遭爆從事柬埔寨仲介

台中男吃滷肉飯突遭刺死　5惡徒來自桃園

「警察是副業」　警喝花酒開賭場將汰除

龍山寺化緣踩到乞丐地盤　她被問：陪睡嗎

韓國強片成誘餌　林義傑怒告網友結局曝

她外陰部長膿包求診　婦產科醫師內診慘挨告

即／台北兄弟大飯店起火！緊急疏散百名房客

吃滷肉飯被打死關鍵曝！一句「你認識嗎」引殺機

更多熱門

相關新聞

吃滷肉飯被打死關鍵曝！一句「你認識嗎」引殺機

吃滷肉飯被打死關鍵曝！一句「你認識嗎」引殺機

台中第二市場知名滷肉飯店23日上午6時許發生一起鬥毆致死案，起因竟疑是雙方人馬「對到一眼」，隨即引發爭鬥，最後造成5名男女受傷送醫，其中31歲黃姓男子不幸傷重死亡。案發後警方立即鎖定5名嫌犯，並於今下午將其陸續逮捕。

夫妻檔討債潑漆砸場還直播　員工制止打成一團

夫妻檔討債潑漆砸場還直播　員工制止打成一團

2年價漲26%！　昔日北市「賞鳥區」新案成交逼近8字頭

2年價漲26%！　昔日北市「賞鳥區」新案成交逼近8字頭

桃園3煞街頭開打！他欠錢不還遭刺破肚

桃園3煞街頭開打！他欠錢不還遭刺破肚

先買200元才有「購蛋權」 他怒控店家強買強賣

先買200元才有「購蛋權」 他怒控店家強買強賣

關鍵字：

北投街頭球棒砸車鬥毆

讀者迴響

熱門新聞

一張表看21家壽險公司「哪幾家瀕臨懸崖破產」

即／吃早餐慘丟命！台中男第二市場活活遭打死

熱褲妹稱月入千萬　只拿10萬求交保

「這蟲蟲」在你臉上瘋狂做愛生小孩　洗臉也沒用

手搖飲連3天「珍奶免費喝」！

大S、具俊曄家宴曝光！黑人范范見證

「睡同床卻沒撲過來」直男回5字！妹子：好痛心

30歲樂團女主唱車禍身亡！

男大生住宿「共用飛機杯」！結果全得菜花

台南美術館遭宗教團進攻！要求撤除「殭屍展」

沒開冷氣電費破萬！網抓「隱藏吃電怪物」：很多人不知道

宗教團體盼停止殭屍展　美術館回應了！

恩恩爸遭質疑不直衝急診室　成大教授反擊

即／首例打第4劑後猝死　檢解剖查死因

機工長家屬放棄急救　同袍列隊送行：回家了

更多

最夯影音

更多
熱褲妹搭小黃付不出220　狂call男網友撒嬌沒人理

熱褲妹搭小黃付不出220　狂call男網友撒嬌沒人理
露營夜晚遇「不速貓客」　毛手狂撥強行破帳闖入！

露營夜晚遇「不速貓客」　毛手狂撥強行破帳闖入！

熱褲妹稱懷孕打悲情牌　刺捕夢網卻成家屬惡夢

熱褲妹稱懷孕打悲情牌　刺捕夢網卻成家屬惡夢

楊繡惠怒撇緋聞：當我發電機？　氣到喊嫁白雲「我會吸乾你XD」

楊繡惠怒撇緋聞：當我發電機？　氣到喊嫁白雲「我會吸乾你XD」

客家精神！自救磨平拖鞋　砂輪機手工割紋路笑翻網

客家精神！自救磨平拖鞋　砂輪機手工割紋路笑翻網

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面