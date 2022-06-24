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分科測驗20縣市設考場讓確診生應考　未主動通報將取消資格

▲▼110學年度大學指考受疫情影響延期舉辦，在經過三天測驗後於今天畫下句點。成淵高中考場的考生，在考完步出考場時開心的跟同學擁抱在一起。（圖／記者湯興漢攝）

▲分科測驗（前身指考）下月登場，今年開放讓輕度或無症狀的確診考生在獨立考場應考，圖為去年指考狀況。（圖／記者湯興漢攝）

記者許敏溶／台北報導

分科測驗（前身指考）將在7月11、12日舉行，主辦單位大考中心今（24日）公布防疫措施，原則上與學測相似，除每間試場人數降載、不開放親友陪考，今年確診的輕症或無症狀居家照護考生，在全台20縣市居家照護考(分)區應考，而居家檢疫、居家隔離以及自主防疫考生，則在一般考區內的隔離試場應試，同時提醒考生，7月4日到考試當天，若屬於上述類別考生需要到大考中心填寫資料，未主動通報被查獲則取消資格且不予補救，考前一天也不開放看考場，請考生注意。

▲▼大考中心主任周兆民表示，今年分科測驗防疫措施大致比照學測。（圖／記者許敏溶翻攝）

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▲大考中心主任周兆民表示，分科測驗中屬於確診或居檢考生，要記得主動填報資料。（圖／記者許敏溶翻攝）

因應108課綱改革，末代指考在去年落幕，今年轉型為首屆分科測驗，考科也從去年10科減少為7科，不考國文、英文、數乙，考試時間也從3天縮短為2天，根據大考中心統計，今年共有2萬9083人報考，其中又以報考數甲1萬8544人最多。

距離分科測驗剩下約半個月時間，大考中心主任周兆民今天早上透過線上記者會方式，說明分科測驗防疫措施，周兆民表示，今年分科測驗防疫措施大致比照今年學測，除每間試場人數降載，從42人降為36人，也不開放親友陪考，進入考場要先量測體溫，進入考場則全面戴口罩，午餐則使用隔板，考(分)區每日考試完畢清消等。

▲▼大考中心主任周兆民表示，今年分科測驗防疫措施大致比照學測。（圖／記者許敏溶翻攝）

▲大考中心主任周兆民表示，今年分科測驗防疫措施大致比照學測。（圖／記者許敏溶翻攝）

今年分科測驗首度開放確診的輕症或無症狀考生應考，周兆民指出，對於輕症或無症狀的居家照護考生，大考中心將在在全台20縣市設置居家照護考場，考生座位間距至少2到3公尺，而且與一般考場有所區隔，不會和一般考生混考，也提醒上述考生在考試過程不得飲水，若身體不適則立即向監試或試務人員反映。

至於居家檢疫、居家隔離以及自主防疫考生，周兆民表示，則安排在一般考區內的隔離試場應試，而且動線安排會和一般考生不同。

周兆民也提醒考生，從7月4日到考試當天，若為確診或居家檢疫、居家隔離、自主防疫考生，必須到大考中心網站分科測驗試務專區「COVID-19 自主填報專區」填寫相關資料，若未主動通報被查獲則取消資格且不予補救，請考生注意。

而居家檢疫、居家隔離、自主防疫、居家照護考生，若要前往應試地點的交通，周兆民指出，請考生依照指揮中心最新規範，考生得以同住親友1位人接送到考場，或選擇搭乘防疫計程車，但當日結束後應立即返回居住地，且「請勿自行騎車或步行前往」，而上述考生考前一天也不開放看考場。
 

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