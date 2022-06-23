【廣編】《Hello Ouchhh：AI數據藝術展》6／25華山盛大開展！

圖、文／時藝多媒體

2022年空前絕後沉浸式AI藝術體驗，由時藝多媒體主辦、財團法人廣達文教基金會為教育贊助的「Hello Ouchhh >_< AI數據藝術展」，6月25日在華山文創園區-紅磚區正式開幕！來自土耳其，全球最頂尖的藝術團隊「Ouchhh」，擅長以AI人工智慧及大數據演算創造衝擊性的視覺雕塑，作品足跡橫跨五大洲、遍佈近60座城市。本次展覽集結「Ouchhh」團隊十年精華，帶來最具代表性八大作品，其中三件作品更使用臺灣相關數據，包含音樂、海洋、空氣…等，透過AI人工智慧的重新演算，創造出臺灣版獨家專屬影像，今夏將為大家帶來一場科技與藝術全感官體驗的沉浸式饗宴！

來自土耳其，曾獲得多項國際大獎的AI藝術團隊「Ouchhh」由工程師、學者、創意編碼師、媒體藝術家、動態圖形設計師及其他各領域人才所組成，擅長透過電腦數據來進行創作的創意單位，橫跨繪畫、建築、雕塑、科學、音樂…等各種領域，並以AI人工智慧、數據雕塑、公共藝術和沉浸式體驗等不同手法來呈現極具視覺衝擊的藝術創作。「Ouchhh」曾在2020年臺北「白晝之夜」中參與展出「數據巨石碑（DataMonolith）」裝置藝術並獲得廣大迴響，今年將首次在臺灣舉辦「Hello Ouchhh >_< AI數據藝術展」大型特展，透過人工智慧不受限於物理框架的特質，以多媒體數據雕塑（Data Sculpture）呈現數據混合重組的震撼沉浸式感官饗宴。

【展覽資訊】

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展覽名稱：Hello Ouchhh >_< AI數據藝術展

展覽地點：華山1914文創產業園區 紅磚區

展覽日期：2022/6/25（六）-2022/9/18（日）

營業時間：每日10:00-18:00（17:30停止售票及入場）

主辦單位：時藝多媒體傳播股份有限公司

授權單位：Ouchhh、墨稼文創設計有限公司

教育贊助：財團法人廣達文教基金會

數據提供：桃園市政府海岸管理工程處

協力廠商：魔奇可創藝有限公司、台北愛樂交響樂團

洽詢專線：（02）6616-9948

時藝活動官網：https://reurl.cc/VDa6A6

