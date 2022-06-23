蔡英文視察民安8號演習　首次納入戰時災害搶救作為

▲總統蔡英文出席「111年桃園市全民防衛動員暨災害防救（民安8號）演習」。（圖／總統府提供）



記者陶本和／台北報導

總統蔡英文23日下午出席「111年桃園市全民防衛動員暨災害防救（民安8號）演習」時表示，在這次的演習中，首度由國防部研議加入戰時情況下的災害搶救作為，並且由桃園市政府主導，將「跨區救災能量整合」及「民防團隊運用」等防救災課題，納入演練。

蔡英文致詞時向今天參與「民安8號演習」的夥伴，表達肯定及感謝。她說，面對瞬息萬變的國際情勢，以及氣候變遷的影響，不論是軍事威脅或是土石流、地震及疫病等挑戰，都是要謹慎防範的重要議題。

蔡英文表示，守護國家人民安全，除了軍、警、消等政府機關同仁堅守崗位，全體國人也必須具備災防意識，全力配合，這是我們舉辦防救災演習的重要原因。

蔡英文指出，在這次的演習中，首度由國防部研議加入戰時情況下的災害搶救作為，並且由桃園市政府主導，將「跨區救災能量整合」及「民防團隊運用」等防救災課題，納入演練。

蔡英文認為，最重要的，就是要強化中央到地方的統籌能力，以及全民防衛的動員量能，確保各級政府，不論是在戰時或災時，都能發揮功能，維持社會民生的正常運作，減少人民生命財產的損失。

蔡英文提及，剛才看到「關鍵基礎設施反敵特工破壞演練」及「毒化災搶救演練」等情況處置，大家的反應都非常迅速，值得肯定。她相信，只要我們持續強化演練，將災防意識落實在日常當中，一定能讓台灣在面對各項挑戰時，更加具有韌性和應變能力，也更能保障人民的生命財產安全。

▼總統蔡英文出席「111年桃園市全民防衛動員暨災害防救（民安8號）演習」。（圖／總統府提供）

