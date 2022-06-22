提金廈大橋遭陸委會駁斥　柯文哲：難道蔡英文的政見「無知且荒謬」？

▲柯文哲出席台北表演藝術中心開幕「士林藝饗券」新聞發佈會。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

身兼民眾黨主席的台北市長柯文哲18日拋出，興建「金廈大橋」解決金門問題，事後又稱金廈大橋讓小三通更有效率，使陸委會批評柯文哲無知又荒謬、企圖混淆視聽。柯文哲22日晚間直言，總統蔡英文、前副總統陳建仁都曾說研議蓋金廈大橋，怎麼現在變成無知與荒謬？是否代表蔡英文2016年的政見無知且荒謬，請陸委會出來說明。

針對主張蓋金廈大橋被陸委會批評荒謬無知，柯文哲22日晚間北藝開幕「士林藝饗券」記者會時回應，大家不要以為柯文哲真的很聰明、什麼都會，自己去金門的時候，有很多人向他說「應該要蓋」金廈大橋，結果後來自己就被抹紅，不過現任金門縣長、前任金門縣長、現任金門議長、前任金門議長，以及金門縣觀光協會理事長吳嘉將等人都贊成要蓋。

柯文哲提及，小三通不是總統蔡英文當年擔任陸委會主委時，引以為傲的政績嗎？其實金廈大橋只是小三通的硬體改善，本來是用船運，「運來運去，你看，弄個橋就解決掉了！」但後來陸委會卻煞有介事，「陸委會很少用這麼奇怪的字眼，什麼無知⋯2016年蔡英文要選總統時去金門的政見，不就有這條嗎？所以他（陸委會）是罵蔡英文無知，還是我無知？」

柯文哲強調，自己沒有這麼聰明，但是因為地方有反應，就算蔡英文講了不算，但前副總統陳建仁又去補了一槍稱研議建立，「你們總統、副總統都說研議蓋金廈大橋，怎麼現在變成無知與荒謬？意思是2016年蔡英文去金門的政見無知且荒謬嗎？請陸委會出來說明，我看他們這些工作會丟掉！」