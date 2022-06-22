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下周徵召陳時中選北市？　綠營：蔡英文未亮牌「人選呼之欲出」

▲▼立法院2/25三讀通過「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」，蔡英文總統隨即在傍晚於總統府內簽署該項條例。席間並將簽署用筆贈與衛福部長陳時中。（圖／記者湯興漢攝）

▲總統蔡英文（左）與衛福部長陳時中（右）合影。（資料照／記者湯興漢攝）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨佈局年底地方選舉，雙北提名引發高度關注，台北市方面，除了呼聲最高的衛福部長陳時中外，交通部前部長林佳龍也積極爭取提名，近期陸續拋出「首都願景的12門課」，盼用政策論述爭取支持。不過今（22日）有媒體報導，民進黨下周三提名陳時中「機會很大」，對此，有綠營人士表示，身兼民進黨主席的總統蔡英文至今還沒亮牌，真正心裡想的答案沒人知道，現在選舉佈局進入「最後一哩路」，人選是呼之欲出。

針對九合一選舉佈局，民進黨目前尚有台北市、新北市兩個直轄市，以及新竹縣、彰化縣、嘉義市、花蓮縣、台東縣、澎湖縣還沒定案。其中，最受矚目的首都選戰方面，陳時中獲得英系、新潮流、蘇系、綠色友誼連線等派系支持，呼聲最高，更有媒體報導下周提名機會大；另一方面，林佳龍仍持續積極出席公開活動，提出首都願景，盼以政策牌爭取認同。

民進黨對於台北市長人選採徵召而非初選，由黨主席蔡英文親自提名、徵召，有綠營人士表示，現在不管是考量疫情變數、整體選情佈局，已經走到最後一哩路，雙北市長的人選也快要出來了，不過，蔡英文至今尚未對外「亮牌」，不管是陳時中、林佳龍，亦或是過去曾被點名過的副總統陳建仁、文化部前部長鄭麗君等人，「真正心裡想的答案沒有人知道」，外界的評估猜測，其實沒辦法直接代表其真正的心意。

對於媒體報導，民進黨下周將徵召陳時中參選台北市長，民進黨發言人李妍慧表示，相關報導係屬傳聞，民進黨秘書長林錫耀今天下午接受訪問已經回應，目前民進黨在全國22縣市已完成12縣市提名，最後10縣市包含金門、馬祖，也不見得每個縣市都會提名。

林錫耀今天下午說，選舉對策委員會將加快腳步積極徵詢協調參選人，只要人選適當，時機成熟，隨時會透過選對會、中執會完成徵召提名，沒有一定要依照什麼樣的進度完成提名。

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