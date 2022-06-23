台灣治安好嗎？　他翻數據打臉唱衰者：到底哪裡亂

▲示意圖。（圖／記者李毓康攝）

記者邱晟軒／綜合報導

「懷念以前善良平穩的社會？」前桃園市議員王浩宇連續發表多篇貼文表示，這幾年在總統蔡英文的執政之下，殺人、竊盜、強盜案發生率是史上最低，台灣幾乎是亞洲最安全的國家之一，他不理解為何還有不少人認為台灣治安很壞、很差。

王浩宇臉書發文表示，蔣經國時代、解嚴初期，那時候其實是整天殺人放火的恐怖社會，「台灣殺人案件平均每年是2000件以上，到阿扁執政後降到1000件左右、馬英九執政後期400件、蔡英文時代200件，台灣的殺人發生率，已經接近日本水準。」

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王浩宇強調，在台灣1615個派出所，平均每月只會接到2件竊盜案件，而且很多時候還是一個嫌犯多次竊盜，很多派出所好幾個月都沒有發生竊盜案件，台灣的治安平穩度，比如說暴力犯罪、竊盜犯罪等部分，其實已經非常接近日本，幾乎是亞洲最安全的國家之一。

▲王浩宇翻出數據顯示台灣的治安在進步當中。（圖／取自王浩宇臉書）

王浩宇指出，蔡英文執政，殺人案發生率史上最低，竊盜、強盜案發生率也是史上最低，「然後國民黨整天說台灣越來越亂，國民黨的嘴巴最亂啦！」他更以各國每10萬人謀殺率說明，發生率最低的國家前10名，台灣在亞洲僅次於新加坡跟日本，20年來謀殺率下降了90%，「所以到底哪裡越來越亂？」

「懷念以前的治安平穩的台灣？」王浩宇以八點檔為例，「是那個《紫色曼陀羅》、《藍色蜘蛛網》、《玫瑰瞳鈴眼》每個禮拜拍一集都拍不完的台灣嗎？現在台灣治安可是好到連題材都不夠拍」。