每月2.3人斷指殘肢　小港醫院「沖包冰放送」口訣...提升接回機率

▲小港醫院急診爆量，每月就有2.3件殘肢斷臂患者。（資料圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市小港醫院位於海陸空交通要衝、工業林立地帶，鄰近工業區總計約1500家工廠。院方今日驚曝，每月急診量高達6000人次，就醫數直逼醫學中心，其中因工作導致殘肢、斷指的病人，每月約有2.3件。有鑑於此，院方建立「殘肢照護聯盟」深入工業區、消防隊進行教育訓練，希望提高殘肢接回機率。

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▲52歲李姓女子在工業區上班，因為操作機具不當，導致右手指被機器捲入。（圖／記者許宥孺翻攝）

多數工人平日在使用機械，如電鋸、封口機、手電動機械等，由於四肢被物體夾入或切割，導致肢體斷離。小港醫院急診科發展一整套的「急診創傷性殘肢組合式照護」，包括斷指送到急診後，如何保存、溫度監控、安全運送、妥善交班，希望可以在接收到斷指時就啟動這樣的照護程序，好好的保存這些殘肢，與病人一起送入手術室，保持殘肢在最佳的狀態下，提高接回的機率。

▲小港醫院至中國鋼鐵公司進行創傷性殘肢教育及宣導。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲小港醫院提供殘肢處理包、殘肢保存盒給各工業區以及消防救護分隊使用。（圖／記者許宥孺翻攝）

院方表示，除了建立院內流程，也需向鄰近工業區與消防局進行教育及宣導，在第一時間應該如何進行正確的止血、包紮以及殘肢的保存、保冰，發展好記口訣：「沖、包、冰、放、送」，象徵發現殘肢時應適當沖洗，濕紗包覆、低溫保存、放入保存盒、送入醫院等五大步驟，並提供相關的殘肢處理包、殘肢保存盒給各工業區以及消防救護分隊使用，希望在發生的第一時間，幫助這些病人適當保存殘肢，提高接回的機會。

小港醫院急診科劉耀華主任提醒，倘若發生任何肢體有截斷或切斷的情形發生，建議以生理食鹽水溼紗或乾淨布單包裹，再放到乾淨的夾鏈袋，保存於冰水容器，不可以直接浸泡在水裡，身體斷端部位則以壓迫性方式進行止血及包紮。

▲小港醫院鄰近工業區，每月收治2.3件斷臂殘肢患者。（資料照片／記者許宥孺翻攝）

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