　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

金曲33在高雄！近百店家超狂優惠一次看　票根別丟免費兌餐飲

▲第33屆金曲獎地點、日期確定了 。（圖／ｚ０　攝金曲 GMA臉書）

▲第33屆金曲獎頒獎典禮將在7月2日於高雄巨蛋舉行。（圖／翻攝金曲 GMA臉書）

記者許宥孺／高雄報導

睽違17年，第33屆金曲獎頒獎典禮將在7月2日於高雄巨蛋隆重登場，其中以華語音樂指標性品牌規劃「金曲國際音樂節」系列活動也配合典禮，搶先於6月24日至26日首度在高雄流行音樂中心登場。高雄市觀光局網羅近百家業者，提供追星旅客旅遊行程和優惠資訊，讓大家輕鬆遊高雄、聽金曲、吃美食、享超值優惠。

觀光局表示，本次金曲33活動在高雄舉辦，隨著多項入圍名單公佈，早已在網路掀起熱烈討論，許多民眾也討論高雄追星行程跟熱點，所以本次規劃高雄觀光懶人包，網羅全市近百間店家好康優惠，就是要滿足追星民眾視覺跟味蕾享受。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲萬豪酒店皇怡咖啡廳的金曲獎在高雄Canape套組，大受民眾歡迎。（圖／萬豪酒店提供）

▲萬豪酒店皇怡咖啡廳的金曲獎在高雄Canape套組，大受民眾歡迎。（圖／萬豪酒店提供）

例如萬豪酒店即日起至7月2日，配合金曲獎推出特色金曲餐點，如皇怡咖啡廳的金曲獎在高雄Canape套組，大受民眾歡迎，而館內其他餐廳還有金曲手捲、高雄港風金曲33海鮮龍蝦燉飯及金曲33乾式熟成安格斯火焰戰斧肋眼牛排雙人套餐、金曲33創意調酒。

▲漢來美食餐PAVO餐酒館推出金曲相關優惠活動。（圖／漢來美食提供）

▲憑金曲相關票根至漢來美食餐PAVO餐酒館，享全品項啤酒買一送一。（圖／漢來美食提供）

漢來美食餐飲集團旗下品牌PAVO餐酒館，自7月1日起至3日，憑金曲獎相關證明票根(如金曲獎頒獎典禮門票、演唱會門票等)，即享全品項啤酒買一送一優惠；漢來上海湯包夢時代店，自7月1日至15日推出當日內用消費，即享芋泥燕麥珍珠露買一送一優惠；邁泉豬排、胡椒廚房、樁涮、元町家等知名美食品牌高雄分店，自6月23日至7月3日止，也推出金曲33歌王歌后預測趣味活動，身分證對中2個「3」可獲店家加贈美食。

▲寒軒集團特別推出「金曲33住33」優惠。（圖／寒軒飯店提供）

▲寒軒集團特別推出「金曲33住33」優惠。（圖／寒軒飯店提供）

住宿部分，高雄寒軒餐旅事業集團旗下三店門牌號碼巧妙的都是33號，與今年第33屆金曲獎有著共同的像是幸運數字，寒軒集團兩店特別推出「金曲33住33」優惠，寒軒國際家庭房入住只要$3,333，高雄商旅雅緻家庭房優惠$2,333。

▲高雄中央英迪格酒店城市景觀房。（圖／記者許宥孺攝）

▲入住高雄中央英迪格酒店，憑金曲相關票根享迎賓飲料券。（圖／記者許宥孺攝）

若是於金曲獎頒獎典禮當日（7月2日）入住高雄中央英迪格酒店，出示金曲獎相關證明票根(如金曲獎頒獎典禮門票、演唱會門票等)，即贈送旅客每人迎賓飲料券一張，可於酒店頂樓Pier No.1酒吧、1樓Craft咖啡廳兌換。

另外，百貨商場及觀光業者也霸氣加碼許多優惠方案，如漢神巨蛋購物廣場，也呼應加碼推出金曲優惠，如DECORTE、KOSE等保養品專櫃，出示金曲獎入場憑證送體驗組化妝品，OSIM專櫃提供憑金曲獎參加票根或識別證，至櫃上體驗即贈OSIM果凍萬用袋一個。

▲高雄漢神百貨。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲憑金曲活動正明可至高雄漢神百貨兌換好禮。（圖／記者許宥孺翻攝）

漢神百貨本館店自6月24日至7/3日，憑金曲系列活動參加證明、高雄住房卡及大眾運輸搭乘證明，即可至4樓卡友中心，免費兌換限量乾洗手及可口可樂，6月24日至30日憑當日不限金額發票或漢來飯店住房卡，即可享館內星巴克飲品買1送1。

鈴鹿賽道樂園也推出購買999元點數券，可體驗1500元等值的娛樂設施；棧貳庫、大港倉共同推出「棧貳相挺金優惠」金曲獎優惠活動；其他如香蕉碼頭、裕賀牛觀光工廠、彪琥台灣鞋故事館、台灣滷味博物館、中外餅舖棋餅文創館、宏裕行花枝丸館等店家，都有好康分享給旅客，好康資訊全刊登於觀光局懶人包裡。

▲推薦追星的民眾白天可先順遊高雄景點，例如愛河灣景點。（圖／高雄市觀光局提供）

▲推薦追星的民眾白天可先順遊高雄景點，例如愛河灣景點。（圖／高雄市觀光局提供）

觀光局進一步說明，金曲獎為本市的旅宿業帶來龐大住宿及觀光人潮，大部分業者訂房狀況都已近客滿，想追星的民眾務必加緊速度訂房，金曲系列活動在夜間舉行，推薦大家白天可先順遊高雄景點及品嚐美食，如果想欣賞自然景觀可以安排至旗津欣賞海天一色美景，斜躺在舒適的海灘椅做日光浴、或至崗山之眼漫步天空廊道俯瞰大高雄美景，再至田寮月世界，欣賞特殊「惡地」景觀及品嘗周邊的土雞風味料理。

另在高雄流行音樂中心附近景點，可以體驗i-Ride飛行劇院，欣賞愛河風光、駁二藝術特區、大港倉、棧庫群及無敵夕陽海景的打狗英國領事館，歡迎全國民眾手刀安排一下自己的金曲小旅行，另外7月開始還有旗津啤酒音樂嘉年華、黑沙玩藝節、台灣文博會、台灣設計展等指標性大型活動陸續登場。

►主子們快下手！讓毛孩更健康有妙方

ET快訊
下班注意！15縣市豪大雨特報　週末水氣更多「午後雷雨範圍擴大
藍議員轟侯市府荒腔走板：2局長一定要下台
快訊／國3北上117.3K轎車疑自撞　連人帶引擎全噴飛躺地
9成人都有！「這種蟲蟲」在你臉上生小孩　洗臉也沒用
台中男女警同車查勤變車震！互為小三小王　她考績都甲等
快訊／北橫重機過彎「滑到對向」撞聯結車！騎士命危　車體毀爛

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

下班注意！15縣市豪大雨特報　週末水氣更多「午後雷雨範圍擴大」

清大首屆學士後醫學系放榜　留美學人、台積電預聘工程師報到

撐不住了！又2條國道客運路線7月起縮小優惠　「最多貴5元」

陸稱「台竹筴魚包裝有新冠」！食藥署數據反擊：只有對岸屢次驗出

屏東縣+2263　6／21起適用「核酸檢驗試劑檢測可判定為確診」

雲林+1270　兒童疫苗接種第一劑涵蓋率達87.9%

下班快買！威力彩飆6億「4星座、4生肖」超好運　中了秒辭職

竹縣+1158　強化疫苗接種！週末加開10場社區服務

金曲33在高雄！近百店家超狂優惠一次看　票根別丟免費兌餐飲

疫情害桃機評比下跌30名　交長打包票「未來將成全球頂尖機場」

熱褲妹搭小黃付不出220　狂call男網友撒嬌沒人理

露營夜晚遇「不速貓客」　毛手狂撥強行破帳闖入！

熱褲妹稱懷孕打悲情牌　刺捕夢網卻成家屬惡夢

具俊曄首公開娶大S甜蜜合照！　無名指刺婚戒：世上最幸福

客家精神！自救磨平拖鞋　砂輪機手工割紋路笑翻網

楊繡惠怒撇緋聞：當我發電機？　氣到喊嫁白雲「我會吸乾你XD」

15歲童星遭13同學霸凌輕生！　媽控老師說謊：根本不想解決

農民擋馬路曝曬花生！　遭人私刑踢亂、推水溝

用原子筆畫主管上班臉龐　絕美線條讓她收到笑開懷

熱褲妹酒駕前取車畫面曝　被通緝2次還賣帳戶給詐團

下班注意！15縣市豪大雨特報　週末水氣更多「午後雷雨範圍擴大」

清大首屆學士後醫學系放榜　留美學人、台積電預聘工程師報到

撐不住了！又2條國道客運路線7月起縮小優惠　「最多貴5元」

陸稱「台竹筴魚包裝有新冠」！食藥署數據反擊：只有對岸屢次驗出

屏東縣+2263　6／21起適用「核酸檢驗試劑檢測可判定為確診」

雲林+1270　兒童疫苗接種第一劑涵蓋率達87.9%

下班快買！威力彩飆6億「4星座、4生肖」超好運　中了秒辭職

竹縣+1158　強化疫苗接種！週末加開10場社區服務

金曲33在高雄！近百店家超狂優惠一次看　票根別丟免費兌餐飲

疫情害桃機評比下跌30名　交長打包票「未來將成全球頂尖機場」

拉麵界的天本！創作拉麵悠然6／26開放新朋友預約　有4個時段可搶

住男友家省1萬房租！她買晚餐「少問一句話GG了」：活這麼累幹嘛

下班注意！15縣市豪大雨特報　週末水氣更多「午後雷雨範圍擴大」

龍德力上來又下去了　味全洋將投打都有新人選：準備下半季

AKIRA師弟「童顏巨肌」體脂只有5%　佐藤大樹約成員同居

獨家／大S「工作計畫」曝光　甜嫁具俊曄後首開工　

大熱天連偷3件厚棉被「連茶盤也帶走」　原因曝光...警察傻眼

曬衣「未翻面」竟慘遭竹棍痛打　人妻不忍了...家暴夫下場出爐

台灣反曲弓男團4比5惜敗土耳其　射箭世界盃無緣4強拚獎牌

我要看新的...傳「棒狀照」與少女互換　噁男威脅外流下場曝

兩萌童2天沒見面「戲精魂」上身！ 狂奔緊相擁...爸媽笑：是失散多久

生活熱門新聞

「睡同床卻沒撲過來」直男回5字！妹子：好痛心

台南美術館遭宗教團進攻！要求撤除「殭屍展」

恩恩爸遭質疑不直衝急診室　成大教授反擊

宗教團體盼停止殭屍展　美術館回應了！

婚宴成照妖鏡現場！ 同學受邀後讓準新娘氣炸

台大證實醫學系在學生個人申請錄取

曖昧睡同床「白虎妹預約植毛」！直男現身了

快訊／今增166死！本土+48283

快訊／今本土+48283！各縣市確診分佈曝

爆乳馬尾妹「只穿比基尼」攔車　神人曝光身分

雷神丸挾雨開炸！大雷雨轟10縣市

傳台大醫在學生無聊重考學測　面試官沒發現還錄取

洗腦YT短髮女身分曝光　是電商老闆

7、8年級生「2大神器」！釣出萬人回憶殺

更多熱門

相關新聞

高雄+6711　陳其邁：「這狀況」對BA.4免疫力好些

高雄+6711　陳其邁：「這狀況」對BA.4免疫力好些

中央今(23日)公布高雄有6722例本土個案，其中11例經疫調轉銜，高市府公布新增6711例本土個案，確診數連日下降。市長陳其邁表示，據觀察，感染過BA.2又打疫苗，對BA.4免疫力似乎好一些，因此打疫苗還是很重要。

快訊／柯志恩鬆口選高雄「沒有理由不全力以赴」　下週三前給答案

快訊／柯志恩鬆口選高雄「沒有理由不全力以赴」　下週三前給答案

高雄男酒駕與警瘋狂大街追逐　棄車想逃被壓制

高雄男酒駕與警瘋狂大街追逐　棄車想逃被壓制

即／S-70C墜毀　機工長95%灼傷病危

即／S-70C墜毀　機工長95%灼傷病危

嫌買票麻煩　台鐵9員工改買愛孩票遭法辦

嫌買票麻煩　台鐵9員工改買愛孩票遭法辦

關鍵字：

高雄金曲獎金曲獎頒獎典禮金曲國際音樂節追星優惠觀光局高雄萬豪酒店英迪格酒店漢來大飯店漢神百貨漢神巨蛋鈴鹿賽道樂園

讀者迴響

熱門新聞

一張表看21家壽險公司「哪幾家瀕臨懸崖破產」

即／吃早餐慘丟命！台中男第二市場活活遭打死

大S、具俊曄家宴曝光！黑人范范見證

手搖飲連3天「珍奶免費喝」！

熱褲妹稱月入千萬　只拿10萬求交保

「睡同床卻沒撲過來」直男回5字！妹子：好痛心

台南美術館遭宗教團進攻！要求撤除「殭屍展」

沒開冷氣電費破萬！網抓「隱藏吃電怪物」：很多人不知道

男大生住宿「共用飛機杯」！結果全得菜花

恩恩爸遭質疑不直衝急診室　成大教授反擊

宗教團體盼停止殭屍展　美術館回應了！

台中遭撞準新娘仍開不了口　原訂明結婚

具俊曄親揭「大S婆媳關係」內幕

具俊曄放閃親吻照：她就像天使！　公開表白「熙媛我會珍惜妳」

犯法移工「擁孕妻開賓士」　在台極樂生活曝

更多

最夯影音

更多
熱褲妹搭小黃付不出220　狂call男網友撒嬌沒人理

熱褲妹搭小黃付不出220　狂call男網友撒嬌沒人理
露營夜晚遇「不速貓客」　毛手狂撥強行破帳闖入！

露營夜晚遇「不速貓客」　毛手狂撥強行破帳闖入！

熱褲妹稱懷孕打悲情牌　刺捕夢網卻成家屬惡夢

熱褲妹稱懷孕打悲情牌　刺捕夢網卻成家屬惡夢

具俊曄首公開娶大S甜蜜合照！　無名指刺婚戒：世上最幸福

具俊曄首公開娶大S甜蜜合照！　無名指刺婚戒：世上最幸福

客家精神！自救磨平拖鞋　砂輪機手工割紋路笑翻網

客家精神！自救磨平拖鞋　砂輪機手工割紋路笑翻網

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面