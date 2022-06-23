金曲33在高雄！近百店家超狂優惠一次看　票根別丟免費兌餐飲

▲第33屆金曲獎頒獎典禮將在7月2日於高雄巨蛋舉行。（圖／翻攝金曲 GMA臉書）

記者許宥孺／高雄報導

睽違17年，第33屆金曲獎頒獎典禮將在7月2日於高雄巨蛋隆重登場，其中以華語音樂指標性品牌規劃「金曲國際音樂節」系列活動也配合典禮，搶先於6月24日至26日首度在高雄流行音樂中心登場。高雄市觀光局網羅近百家業者，提供追星旅客旅遊行程和優惠資訊，讓大家輕鬆遊高雄、聽金曲、吃美食、享超值優惠。

觀光局表示，本次金曲33活動在高雄舉辦，隨著多項入圍名單公佈，早已在網路掀起熱烈討論，許多民眾也討論高雄追星行程跟熱點，所以本次規劃高雄觀光懶人包，網羅全市近百間店家好康優惠，就是要滿足追星民眾視覺跟味蕾享受。

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▲萬豪酒店皇怡咖啡廳的金曲獎在高雄Canape套組，大受民眾歡迎。（圖／萬豪酒店提供）

例如萬豪酒店即日起至7月2日，配合金曲獎推出特色金曲餐點，如皇怡咖啡廳的金曲獎在高雄Canape套組，大受民眾歡迎，而館內其他餐廳還有金曲手捲、高雄港風金曲33海鮮龍蝦燉飯及金曲33乾式熟成安格斯火焰戰斧肋眼牛排雙人套餐、金曲33創意調酒。

▲憑金曲相關票根至漢來美食餐PAVO餐酒館，享全品項啤酒買一送一。（圖／漢來美食提供）

漢來美食餐飲集團旗下品牌PAVO餐酒館，自7月1日起至3日，憑金曲獎相關證明票根(如金曲獎頒獎典禮門票、演唱會門票等)，即享全品項啤酒買一送一優惠；漢來上海湯包夢時代店，自7月1日至15日推出當日內用消費，即享芋泥燕麥珍珠露買一送一優惠；邁泉豬排、胡椒廚房、樁涮、元町家等知名美食品牌高雄分店，自6月23日至7月3日止，也推出金曲33歌王歌后預測趣味活動，身分證對中2個「3」可獲店家加贈美食。

▲寒軒集團特別推出「金曲33住33」優惠。（圖／寒軒飯店提供）

住宿部分，高雄寒軒餐旅事業集團旗下三店門牌號碼巧妙的都是33號，與今年第33屆金曲獎有著共同的像是幸運數字，寒軒集團兩店特別推出「金曲33住33」優惠，寒軒國際家庭房入住只要$3,333，高雄商旅雅緻家庭房優惠$2,333。

▲入住高雄中央英迪格酒店，憑金曲相關票根享迎賓飲料券。（圖／記者許宥孺攝）

若是於金曲獎頒獎典禮當日（7月2日）入住高雄中央英迪格酒店，出示金曲獎相關證明票根(如金曲獎頒獎典禮門票、演唱會門票等)，即贈送旅客每人迎賓飲料券一張，可於酒店頂樓Pier No.1酒吧、1樓Craft咖啡廳兌換。

另外，百貨商場及觀光業者也霸氣加碼許多優惠方案，如漢神巨蛋購物廣場，也呼應加碼推出金曲優惠，如DECORTE、KOSE等保養品專櫃，出示金曲獎入場憑證送體驗組化妝品，OSIM專櫃提供憑金曲獎參加票根或識別證，至櫃上體驗即贈OSIM果凍萬用袋一個。

▲憑金曲活動正明可至高雄漢神百貨兌換好禮。（圖／記者許宥孺翻攝）

漢神百貨本館店自6月24日至7/3日，憑金曲系列活動參加證明、高雄住房卡及大眾運輸搭乘證明，即可至4樓卡友中心，免費兌換限量乾洗手及可口可樂，6月24日至30日憑當日不限金額發票或漢來飯店住房卡，即可享館內星巴克飲品買1送1。

鈴鹿賽道樂園也推出購買999元點數券，可體驗1500元等值的娛樂設施；棧貳庫、大港倉共同推出「棧貳相挺金優惠」金曲獎優惠活動；其他如香蕉碼頭、裕賀牛觀光工廠、彪琥台灣鞋故事館、台灣滷味博物館、中外餅舖棋餅文創館、宏裕行花枝丸館等店家，都有好康分享給旅客，好康資訊全刊登於觀光局懶人包裡。

▲推薦追星的民眾白天可先順遊高雄景點，例如愛河灣景點。（圖／高雄市觀光局提供）

觀光局進一步說明，金曲獎為本市的旅宿業帶來龐大住宿及觀光人潮，大部分業者訂房狀況都已近客滿，想追星的民眾務必加緊速度訂房，金曲系列活動在夜間舉行，推薦大家白天可先順遊高雄景點及品嚐美食，如果想欣賞自然景觀可以安排至旗津欣賞海天一色美景，斜躺在舒適的海灘椅做日光浴、或至崗山之眼漫步天空廊道俯瞰大高雄美景，再至田寮月世界，欣賞特殊「惡地」景觀及品嘗周邊的土雞風味料理。

另在高雄流行音樂中心附近景點，可以體驗i-Ride飛行劇院，欣賞愛河風光、駁二藝術特區、大港倉、棧庫群及無敵夕陽海景的打狗英國領事館，歡迎全國民眾手刀安排一下自己的金曲小旅行，另外7月開始還有旗津啤酒音樂嘉年華、黑沙玩藝節、台灣文博會、台灣設計展等指標性大型活動陸續登場。