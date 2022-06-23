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連2日降！高雄+6711　陳其邁：「這狀況」對BA.4免疫力好些

▲高雄市長陳其邁說明最新疫情狀況。（圖／高雄市政府）

▲高雄市長陳其邁說明最新疫情狀況。（圖／高雄市政府）

記者許宥孺／高雄報導

中央今(23日)公布高雄有6722例本土個案，其中11例經疫調轉銜，高市府公布新增6711例本土個案，確診數連日下降。市長陳其邁表示，據觀察，感染過BA.2又打疫苗，對BA.4免疫力似乎好一些，因此打疫苗還是很重要。

衛生局簡任技正潘炤穎表示，整體案量正下降中，今日確診數6711例是這周以來相對低的數字，不過部分機構有群聚狀況，正密切處理中。

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▲高雄0623。（圖／高雄市政府）

今日盛行率來到14.06%，潘炤穎說，比率在六都排序裡不高也不低，在全國平均水準左右。分析各年齡層盛行率，目前0-4歲因為有疫苗涵蓋率，盛行率18.34%是最高；再來是社交活動相對複雜的20-29歲、30-39歲盛行率相對高。

▲高雄0623。（圖／高雄市政府）

陳其邁表示，根據台大陳秀熙教授所提供「紐西蘭與台灣流行曲線」，其實感染型態類似，目前台灣是反覆下降，但最後仍會保持一定比例，在社區流行一段長的時間，在全台盛行率醫治的狀況下，疫情才會漸漸往下走，當然也會受到新病毒株影響產生新個案，不過目前觀察，感染過BA.2又打疫苗，對BA.4免疫力似乎好一些，因此打疫苗還是很重要。

陳其邁表示，65歲以上長輩可接種第4劑疫苗，高雄市開設8站社區接種站，醫院專診有7診次，高雄438家合約診所也可預約施打。莫德納疫苗也提供6-11歲、65歲以上對向施打，可上高雄市疫苗預約系統上網預約；BNT社區接種站也有6站，提供5-11歲兒童施打1、2劑，施打日期是6月25日；BNT疫苗特別診則有提供6個醫院專診，對象是12歲以上，也可以上網路預約。

另外，今日中央公告，猴痘列為第二類法定傳染病，疑似個案須於24小時內通報，症狀是發燒1-3天後全身長出水泡和皮疹。陳其邁提醒，猴痘是人畜共通傳染病，主要透過染病的齧齒動物和靈長類傳染給人類，提醒大家小心。

▲高雄0623。（圖／高雄市政府）

▲高雄0623。（圖／高雄市政府）

▲高雄0623。（圖／高雄市政府）

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