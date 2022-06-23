快訊／高雄豔陽天！路樹瞬間倒塌砸車　連根拔橫躺路中央

▲路樹倒塌砸毀車。（圖／記者許宥孺翻攝，下同）

記者許宥孺／高雄報導

高雄氣象站今(23日)發布高溫資訊，山區氣溫一度達38度以上，市區則是無風悶熱。雖然是大好天氣，但下午4點多，左營區明誠二路旁的人行道路樹不明原因突然倒塌，「碰」的一聲，猛然砸向正在停等紅燈的轎車，駕駛當場嚇傻，而這整顆路樹是直接連根拔起，就橫躺在路中央，所幸沒造成人員受傷。

養工處獲報後派員到場處理，經查是一顆黃連木，因樹根下有一處白蟻窩，蛀蝕導致樹根乘載力不足，目前已將路樹移除，現已恢復通行。