小情侶吵架！男友道歉討抱抱「那邊硬硬的」她更氣：誠意都是假的

▲男友道歉卻起生理反應。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者曾筠淇／綜合報導

道歉最重要的就是有沒有「誠意」，就有一名女網友發文表示，日前和男友吵架後，對方雖然真摯道歉，但她卻發現「那邊硬硬的」，讓她當下更生氣了。不過貼文曝光後，底下則有一票網友幫男友說話。

這名女網友在Dcard上，以「男友來道歉，那邊卻硬硬的」為題發文，提到男友日前因為太白目，所以她便生悶氣不理對方。但是男友為了求得原諒，這幾天便一直傳訊息要約見面。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO後來答應並赴約，但她一直表現出冷淡的態度，直到男友真摯的道歉，她才讓對方抱抱她。怎料，她卻突然發現男友「那邊硬硬的」，用手稍微揮了一下，更確定「真的硬」，讓她頓時覺得對方根本無心道歉，是在想著「那件事」，誠意都是假的。

▲網友紛紛替男友說話。（示意圖／取自WUNDERSTOCK）

貼文曝光後，底下網友則紛紛幫男友說話，「理解你的不爽，但就只是正常生理反應而已，無法控制的，就像激凸，也不代表妳性慾高漲啊」、「生理反應而已，抱女友不會硬要看醫生了」、「男生有反應，其實很容易，不一定是想到色色的事」、「生理反應罷了，我幫狗梳毛有時候也會沒來由硬硬的，但這不代表我想狗愛愛啊」。

原PO事後則更新貼文表示，關於「生物觀念薄弱」的部分，男友已經幫她好好補習了，她也知道男友其實很不錯，謝謝理性回覆她的網友們。

ETtoday開箱雲上線了！內有限定優惠碼

►一天20元！「地表最強零食」上桌就被吃光 一圖看堅果超狂功效



►日本人認證！10秒泡出研磨咖啡 「狂賣150萬包」比大冰奶還便宜

►神級牙刷5亮點太貼心！「一根毛分4叉」超細微畫面曝 大忙人愛慘

►超Q泰國象「拉鍊一拉」驚呆！圓肚子彈出超大袋子 購物也能很時尚