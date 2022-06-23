離譜畫面曝！高雄男酒駕與警瘋狂大街追逐　棄車想逃被壓制

▲高雄男酒駕與警瘋狂大街追逐，除了加速逃逸，還在道路上連續違規來躲避警方查緝。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄一名41歲的江姓男子今（23）日凌晨開著紅色自小客車酒駕上路，因引擎未熄火停在路邊被警方關注，他謊稱會找代駕開車，沒想到20多分鐘後，員警又看到這輛車違規紅燈右轉，立即開啟警笛攔查。江男不但不從還加速逃逸，與警在馬路上瘋狂追逐，最後還想棄車逃逸，但很快就被員警壓制逮捕，後續依公共危險罪名移送高雄地檢署偵辦。

鼓山分局員警凌晨0時56分巡經鼓山區九如四路與建榮路路口，發現一輛紅色自小客引擎未熄火停於路邊，當時駕駛江男表示，開車來內惟找朋友喝酒，會把車停路邊請22歲的兒子幫忙看車，離開時會找代駕將車開回家，並感謝警方關心。沒想到在1點19分左右，警方一樣在九如四路與建榮路口發現這輛紅色自小客迴轉，還在鼓山三路與建榮路口違規紅燈右轉，立即開啟警笛趨前攔查。





▲▼江男準備棄車逃逸時被員警發現，還跑給警方追，很快就被員警壓制逮捕。（圖／記者賴文萱翻攝）

紅色自小客車駕駛不從而且加速逃逸，在道路上連續違規來躲避警方查緝，員警尾隨等待時機並通知線上警力攔截圍捕。車輛駕駛以為擺脫員警，在左營大路1號前準備棄車逃逸時被員警發現，車上5人四散逃逸，原來開車的就是謊稱會找代駕的江姓男子，還跑給警方追，很快就被員警壓制逮捕。

▲江男酒測值達0.53mg/l，全案經警詢製作筆錄後，依公共危險罪名移送高雄地檢署偵辦。（圖／記者賴文萱翻攝）

警方依法施予酒測，發現江男酒測值達0.53mg/l，全案經警詢製作筆錄後，依公共危險罪名移送高雄地檢署偵辦，除了公共危險罪外，江男違規駕駛及危險駕駛的行為，也得另外付出最少新台幣1萬8千元交通罰緩的代價。另車上4人也都分別聯繫到所並車單舉發。

鼓山警分局長蔡鴻文呼籲，民眾如有飲酒應搭乘大眾運輸交通工具，或善用民間代駕服務，切勿心存僥倖或貪圖一時之便酒後駕車。鼓山分局將持續動員所有單位第一線執法同仁，全力提高對各種犯罪類型的線上巡邏查緝能量，以確保民眾生命財產安全。