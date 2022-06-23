爆紅殭屍展禁帶桃木劍、糯米　民俗專家：可改帶「這3樣」保平安

▲楊登嵙說，鹽、護符、大蒜具有驅邪、保平安效用。（合成圖／免費圖庫、記者唐詠絮翻攝、ET資料照）

記者白珈陽、陳韻如／台中報導

台南市美術館「亞洲的地獄與幽魂」特展即將展出，官方宣傳照「湘西趕屍」引起廣大民眾熱議，更有網友稱要攜帶糯米、桃木劍入場避邪，但館方為維護展覽品安全，禁止遊客將自拍棒、桃木劍等物品帶進場。民俗專家楊登嵙表示，民眾若擔心看完展後會有好兄弟跟著，帶著台灣一般宮廟求得的護身符即可保平安，或是蒜頭、鹽，也同樣具有驅邪效果。

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▲台南市美術館「亞洲的地獄與幽魂」特展「湘西趕屍」宣傳照爆紅。（圖／翻攝台南市美術館臉書粉專）

楊登嵙說，在香港拍攝的殭屍片裡，由已故影星林正英飾演的殭屍道長，他都是以桃木劍、糯米等道具作為驅邪使用，糯米施在殭屍身上有著硫酸的效果，會使殭屍侵蝕燃燒，桃木劍則可確實攻擊、抵禦殭屍，這些都是有民俗根據的；另外，在台灣的民俗有紀載，「鹽」、「米」會使好兄弟害怕，鹽、米丟在好兄弟身上時，就如同被石頭砸到一般，令鬼魂受到傷害，因此可用在驅鬼用途。

楊登嵙表示，就連西方鬼怪所懼怕的「蒜頭」，在東方也能使用，蒜頭氣味濃烈，好兄弟會因此不敢靠近。

▲民俗專家楊登嵙。（圖／資料照／記者白珈陽攝）

「亞洲地獄與幽魂」展覽具有文化意涵，館方表示，是由法國凱布朗利博物館於2018年所策畫，從西方人的角度觀察亞洲包含日本、泰國、中國等地鬼怪文化與未知世界的想像。

但楊登嵙指出，即便如此，原則上「有形就有象，有象便有應（感應）」，展覽裡有各式東方鬼神的畫像、形象，自然多少會招引到好兄弟到場「參觀」，也因此主辦單位備有護身符給民眾攜帶，不過為求萬全，民眾自己前去也最好準備相關的護身符，因每個人體質感應不一，做好防護才不會被傷害或影響。

楊登嵙說，欲前往的民眾可先向一般的宮廟或是媽祖婆求平安符，最重要的，是保持一顆敬畏的心，尊重各地民俗，好兄弟就不會侵害到我們的身體或心裡。

台南市美術館「亞洲的地獄與幽魂」特展將於6月25日到10月16日展出，據悉，許多有宗教背景的網友，在粉專「請停止在美術館舉辦這種活動！美術館應展出美化人心，具有真善美價值的作品！這種鬼魅的展覽，會嚇到剛好逛美術館的人。對社會文化風氣也沒有幫助。」、「這類的展覽對人的身心沒有好處，沒有教育意義也極可能扭曲人的身心靈，國家的藝術中心竟然舉辦這樣的展覽！！浪費人民的納稅錢，要求停止擧辦！！！」等語。

▲「亞洲的地獄與幽魂」特展的「湘西趕屍」宣傳照引起大批宗教團體出征，以擔心孩子受影響、疫情嚴峻為由，要求館方停展。（圖／翻攝台南市美術館臉書粉專）

但也有民眾表示，「擔心家中小孩去會造成影響，就不要帶他去就好，別人家小孩想看啊！」、「記得小時候看黑澤明（日本知名導演）的狐狸娶親也是被嚇得半死，但現在還想起來真是美好的回憶」，有著不同看法。

館方表示，由於許多民眾留言詢問將攜帶自拍棒、腳架、桃木劍、糯米前往觀展，為維護展間內展品的安全，展間內請勿攜帶自拍棒、腳架、長傘、食物、飲料、水、安全帽、危險物品等進入展場。展期間的週六傍晚6點到9點，南美館特地準備了限量1000份，首廟天壇手工包製的香灰平安符，供民眾安心索取。

館方強調，「亞洲的地獄與幽魂展」涉及幽魂鬼怪等內容，若對此內容敏感者，請自行斟酌是否適合入場觀看；12歲以下之孩童建議由成人陪同入場。