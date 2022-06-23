　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

爆紅殭屍展禁帶桃木劍、糯米　民俗專家：可改帶「這3樣」保平安

▲楊登嵙說，鹽、護符、大蒜具有驅邪、保平安效用。（合成圖／免費圖庫、記者唐詠絮翻攝、ET資料照）

記者白珈陽、陳韻如／台中報導

台南市美術館「亞洲的地獄與幽魂」特展即將展出，官方宣傳照「湘西趕屍」引起廣大民眾熱議，更有網友稱要攜帶糯米、桃木劍入場避邪，但館方為維護展覽品安全，禁止遊客將自拍棒、桃木劍等物品帶進場。民俗專家楊登嵙表示，民眾若擔心看完展後會有好兄弟跟著，帶著台灣一般宮廟求得的護身符即可保平安，或是蒜頭、鹽，也同樣具有驅邪效果。

▲台南市美術館預告6月25日到10月16日將舉辦「亞洲的地獄與幽魂」特展，官方臉書PO出一張「湘西趕屍」照爆紅，也引起大批宗教團體出征，以擔心孩子受影響、疫情嚴峻為由，要求館方停展。（圖／翻攝台南市美術館臉書粉專，下同）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲台南市美術館「亞洲的地獄與幽魂」特展「湘西趕屍」宣傳照爆紅。（圖／翻攝台南市美術館臉書粉專）

楊登嵙說，在香港拍攝的殭屍片裡，由已故影星林正英飾演的殭屍道長，他都是以桃木劍、糯米等道具作為驅邪使用，糯米施在殭屍身上有著硫酸的效果，會使殭屍侵蝕燃燒，桃木劍則可確實攻擊、抵禦殭屍，這些都是有民俗根據的；另外，在台灣的民俗有紀載，「鹽」、「米」會使好兄弟害怕，鹽、米丟在好兄弟身上時，就如同被石頭砸到一般，令鬼魂受到傷害，因此可用在驅鬼用途。

楊登嵙表示，就連西方鬼怪所懼怕的「蒜頭」，在東方也能使用，蒜頭氣味濃烈，好兄弟會因此不敢靠近。

▲▼楊登嵙 。（圖／記者白珈陽攝）

▲民俗專家楊登嵙。（圖／資料照／記者白珈陽攝）

「亞洲地獄與幽魂」展覽具有文化意涵，館方表示，是由法國凱布朗利博物館於2018年所策畫，從西方人的角度觀察亞洲包含日本、泰國、中國等地鬼怪文化與未知世界的想像。

但楊登嵙指出，即便如此，原則上「有形就有象，有象便有應（感應）」，展覽裡有各式東方鬼神的畫像、形象，自然多少會招引到好兄弟到場「參觀」，也因此主辦單位備有護身符給民眾攜帶，不過為求萬全，民眾自己前去也最好準備相關的護身符，因每個人體質感應不一，做好防護才不會被傷害或影響。

楊登嵙說，欲前往的民眾可先向一般的宮廟或是媽祖婆求平安符，最重要的，是保持一顆敬畏的心，尊重各地民俗，好兄弟就不會侵害到我們的身體或心裡。

台南市美術館「亞洲的地獄與幽魂」特展將於6月25日到10月16日展出，據悉，許多有宗教背景的網友，在粉專「請停止在美術館舉辦這種活動！美術館應展出美化人心，具有真善美價值的作品！這種鬼魅的展覽，會嚇到剛好逛美術館的人。對社會文化風氣也沒有幫助。」、「這類的展覽對人的身心沒有好處，沒有教育意義也極可能扭曲人的身心靈，國家的藝術中心竟然舉辦這樣的展覽！！浪費人民的納稅錢，要求停止擧辦！！！」等語。

▲台南市美術館預告6月25日到10月16日將舉辦「亞洲的地獄與幽魂」特展，官方臉書PO出一張「湘西趕屍」照爆紅，也引起大批宗教團體出征，以擔心孩子受影響、疫情嚴峻為由，要求館方停展。（圖／翻攝台南市美術館臉書粉專，下同）

▲「亞洲的地獄與幽魂」特展的「湘西趕屍」宣傳照引起大批宗教團體出征，以擔心孩子受影響、疫情嚴峻為由，要求館方停展。（圖／翻攝台南市美術館臉書粉專）

但也有民眾表示，「擔心家中小孩去會造成影響，就不要帶他去就好，別人家小孩想看啊！」、「記得小時候看黑澤明（日本知名導演）的狐狸娶親也是被嚇得半死，但現在還想起來真是美好的回憶」，有著不同看法。

館方表示，由於許多民眾留言詢問將攜帶自拍棒、腳架、桃木劍、糯米前往觀展，為維護展間內展品的安全，展間內請勿攜帶自拍棒、腳架、長傘、食物、飲料、水、安全帽、危險物品等進入展場。展期間的週六傍晚6點到9點，南美館特地準備了限量1000份，首廟天壇手工包製的香灰平安符，供民眾安心索取。

館方強調，「亞洲的地獄與幽魂展」涉及幽魂鬼怪等內容，若對此內容敏感者，請自行斟酌是否適合入場觀看；12歲以下之孩童建議由成人陪同入場。

►主子們快下手！讓毛孩更健康有妙方

ET快訊
快訊／新北6警涉貪開鍘！　分局長記2小過、2所長拔官
快訊／恩恩案沒人接電話？　衛生局4爭議一次說清楚
地方媽媽賽跑「摔出丁字褲」大走光　驚呆眾人
具俊曄「只願意給劉在錫訪問」原因曝光　為報答20年前恩情
莊人祥估「確診每週可降1萬例」　7~8月邊境會逐步開放
快訊／午後雷雨！　9縣市大雨特報
大改款CR-V要來了！　Honda公布內裝照
快訊／猴痘今起列第二類法定傳染病！疑似病例24小時內通報

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

基隆+587！疫情持續趨緩收歛　長庚醫院戶外門診6／30撤離

5縣市類流感急診人次達危險級原因曝　莊人祥：目前無流感流行

苗栗縣+1167　累積案例前3名市鎮占全縣總確診近6成

台中吃燒肉找碴！身分竟是「觀光協會執行長」網出征　結局糗大了

台灣何時開放邊境？陳建仁：7、8月可以考慮

5歲↓幼兒疫苗「下週三前ACIP討論」　莊人祥：7月中開打是最晚目標

醫喊新冠降為「第四類傳染病」　莊人祥：考慮比照流感只監測重症

網熱議5大渣男行為不能忍　女苦主逛街遇見「pro級」才驚覺自己是小三

新竹市+932　指揮中心再宣布：放寬家用PCR陽性確診認定

長者打疫苗要快！莊人祥：65歲以上接種領500元月底截止

熱褲妹搭小黃付不出220　狂call男網友撒嬌沒人理

露營夜晚遇「不速貓客」　毛手狂撥強行破帳闖入！

熱褲妹稱懷孕打悲情牌　刺捕夢網卻成家屬惡夢

具俊曄首公開娶大S甜蜜合照！　無名指刺婚戒：世上最幸福

客家精神！自救磨平拖鞋　砂輪機手工割紋路笑翻網

楊繡惠怒撇緋聞：當我發電機？　氣到喊嫁白雲「我會吸乾你XD」

農民擋馬路曝曬花生！　遭人私刑踢亂、推水溝

15歲童星遭13同學霸凌輕生！　媽控老師說謊：根本不想解決

熱褲妹酒駕前取車畫面曝　被通緝2次還賣帳戶給詐團

用原子筆畫主管上班臉龐　絕美線條讓她收到笑開懷

基隆+587！疫情持續趨緩收歛　長庚醫院戶外門診6／30撤離

5縣市類流感急診人次達危險級原因曝　莊人祥：目前無流感流行

苗栗縣+1167　累積案例前3名市鎮占全縣總確診近6成

台中吃燒肉找碴！身分竟是「觀光協會執行長」網出征　結局糗大了

台灣何時開放邊境？陳建仁：7、8月可以考慮

5歲↓幼兒疫苗「下週三前ACIP討論」　莊人祥：7月中開打是最晚目標

醫喊新冠降為「第四類傳染病」　莊人祥：考慮比照流感只監測重症

網熱議5大渣男行為不能忍　女苦主逛街遇見「pro級」才驚覺自己是小三

新竹市+932　指揮中心再宣布：放寬家用PCR陽性確診認定

長者打疫苗要快！莊人祥：65歲以上接種領500元月底截止

坐大王蓮漂浮季來了！「桃園蓮花季」開幕日、活動內容曝光

基隆+587！疫情持續趨緩收歛　長庚醫院戶外門診6／30撤離

25歲牙醫妻「收入是他兩倍」　人夫超羞愧：還要靠老婆維持生活

Faker韓服吐槽：演員智商較低...應該不是韓國人　中國網友又不滿

新北6警涉貪開鍘了！3人收押全停職　分局長記2小過+2所長拔官

兜風啦！哈士奇出門「老是上錯車」　呆坐踏板傻笑：怎麼不發動？

恩恩送醫機制被罵翻！　消防局長「6次重申」：新北沒有自創SOP

兒童第2劑疫苗「僅6成有意願」　北市規劃8月再度集中接種

曝「確診沒接到關懷電話」　羅致政開嗆侯市府：不知在忙什麼？

5縣市類流感急診人次達危險級原因曝　莊人祥：目前無流感流行

「最美死刑犯」20歲被槍決！死前突曝暗黑要求...全場傻了

生活熱門新聞

「睡同床卻沒撲過來」直男回5字！妹子：好痛心

台南美術館遭宗教團進攻！要求撤除「殭屍展」

恩恩爸遭質疑不直衝急診室　成大教授反擊

宗教團體盼停止殭屍展　美術館回應了！

婚宴成照妖鏡現場！ 同學受邀後讓準新娘氣炸

台大證實醫學系在學生個人申請錄取

快訊／今增166死！本土+48283

爆乳馬尾妹「只穿比基尼」攔車　神人曝光身分

曖昧睡同床「白虎妹預約植毛」！直男現身了

傳台大醫在學生無聊重考學測　面試官沒發現還錄取

快訊／今本土+48283！各縣市確診分佈曝

洗腦YT短髮女身分曝光　是電商老闆

7、8年級生「2大神器」！釣出萬人回憶殺

日本女孩確診服用「台灣舒緩神物」超有效

更多熱門

相關新聞

網嗨喊「帶糯米」看殭屍展　美術館說話了

網嗨喊「帶糯米」看殭屍展　美術館說話了

台南市美術館6月25日到10月16日將舉辦「亞洲的地獄與幽魂」特展，官方臉書日前張貼一張「湘西趕屍」照瞬間在網路上爆紅，一度引起宗教團體出征，以擔心孩子受影響、疫情嚴峻為由，要求館方停展，更有網友嗨爆留言要帶「桃木劍、糯米」前往看展。台南美術館則對此表示，不會停辦，至於要帶桃木劍等器具，為維護展間內展品的安全，展間內請勿攜帶自拍棒、腳架、長傘等危險物品，且館內禁止飲食。

宗教團體盼停止殭屍展　美術館回應了！

宗教團體盼停止殭屍展　美術館回應了！

台南湘西趕屍爆紅！揭秘「殭屍上下跳」200年真相

台南湘西趕屍爆紅！揭秘「殭屍上下跳」200年真相

台中首季PM2.5平均值優於全國　創空汙季新低

台中首季PM2.5平均值優於全國　創空汙季新低

「水林蕃薯寮媽元宵夜巡」　登錄雲林文化資產

「水林蕃薯寮媽元宵夜巡」　登錄雲林文化資產

關鍵字：

台南美術館湘西趕屍宗教團體民俗楊登嵙

讀者迴響

熱門新聞

一張表看21家壽險公司「哪幾家瀕臨懸崖破產」

即／吃早餐慘丟命！台中男第二市場活活遭打死

大S、具俊曄家宴曝光！黑人范范見證

熱褲妹稱月入千萬　只拿10萬求交保

手搖飲連3天「珍奶免費喝」！

「睡同床卻沒撲過來」直男回5字！妹子：好痛心

沒開冷氣電費破萬！網抓「隱藏吃電怪物」：很多人不知道

台南美術館遭宗教團進攻！要求撤除「殭屍展」

男大生住宿「共用飛機杯」！結果全得菜花

恩恩爸遭質疑不直衝急診室　成大教授反擊

台中遭撞準新娘仍開不了口　原訂明結婚

宗教團體盼停止殭屍展　美術館回應了！

具俊曄親揭「大S婆媳關係」內幕

具俊曄放閃親吻照：她就像天使！　公開表白「熙媛我會珍惜妳」

犯法移工「擁孕妻開賓士」　在台極樂生活曝

更多

最夯影音

更多
熱褲妹搭小黃付不出220　狂call男網友撒嬌沒人理

熱褲妹搭小黃付不出220　狂call男網友撒嬌沒人理
露營夜晚遇「不速貓客」　毛手狂撥強行破帳闖入！

露營夜晚遇「不速貓客」　毛手狂撥強行破帳闖入！

熱褲妹稱懷孕打悲情牌　刺捕夢網卻成家屬惡夢

熱褲妹稱懷孕打悲情牌　刺捕夢網卻成家屬惡夢

具俊曄首公開娶大S甜蜜合照！　無名指刺婚戒：世上最幸福

具俊曄首公開娶大S甜蜜合照！　無名指刺婚戒：世上最幸福

客家精神！自救磨平拖鞋　砂輪機手工割紋路笑翻網

客家精神！自救磨平拖鞋　砂輪機手工割紋路笑翻網

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面