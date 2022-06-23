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拒絕撤除！宗教團體盼停止殭屍展　台南美術館：眼見為真歡迎看展

▲台南市美術館預告6月25日到10月16日將舉辦「亞洲的地獄與幽魂」特展，官方臉書PO出一張「湘西趕屍」照爆紅，也引起大批宗教團體出征，以擔心孩子受影響、疫情嚴峻為由，要求館方停展。（圖／翻攝台南市美術館臉書粉專，下同）

▲台南市美術館預告6月25日到10月16日將舉辦「亞洲的地獄與幽魂」特展，官方臉書PO出一張「湘西趕屍」照爆紅，也引起大批宗教團體出征，以擔心孩子受影響、疫情嚴峻為由，要求館方停展。（圖／翻攝台南市美術館臉書粉專，下同）

記者林悅／台南報導

台南市美術館6月25日到10月16日將舉辦「亞洲的地獄與幽魂」特展，官方臉書PO出一張「湘西趕屍」照爆紅，也引起大批宗教團體出征，以擔心孩子受影響、疫情嚴峻為由，要求館方停展，台南市美術館今天回應，「眼見為真」，歡迎大家來看展，就會知道這個展覽不是大家所想像的那樣而已。

▲台南市美術館預告6月25日到10月16日將舉辦「亞洲的地獄與幽魂」特展，官方臉書PO出一張「湘西趕屍」照爆紅，也引起大批宗教團體出征，以擔心孩子受影響、疫情嚴峻為由，要求館方停展。（圖／翻攝台南市美術館臉書粉專，下同）

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台南市美術館指出，「亞洲地獄與幽魂」特展是2018年法國凱布朗利博物館所策畫展出的，這個展覽主要是由西方人的角度，觀察亞洲包含日本、泰國、中國等地鬼怪文化與未知世界的想像，並沒有在超自然力量的部分進行任何討論。2022年與台南市美術館合作，加入了台灣的視角，以及台灣當代藝術家的作品，更為豐富。

▲台南市美術館預告6月25日到10月16日將舉辦「亞洲的地獄與幽魂」特展，官方臉書PO出一張「湘西趕屍」照爆紅，也引起大批宗教團體出征，以擔心孩子受影響、疫情嚴峻為由，要求館方停展。（圖／翻攝台南市美術館臉書粉專，下同）

台南市美術館指出，展覽尚未開始就引起很大討論，但也看到了很多民眾給予館方支持和鼓勵，館方很感謝，也歡迎大家來看展，就會知道這個展覽不是大家所想像的那樣而已。

台南市美術館自2019年開館至今，結合台南廟與數量居全國首冠的「眾神之都」稱號，以及該館位於市中心文化區域的核心，被廟宇古蹟環繞的特色，曾於2020年自行策辦「向眾神致敬—宮廟藝術展」、2021年「信仰迴路」；透過在「在地化」的經營方針下，該館的象徵意義不僅是藝術作品展現的物質空間，也是形塑、討論城市文化風景的歷史現場。本次與國際館舍合作，除了引進具國際性視野展覽，使美術館做為城市的文化櫥窗，期盼未來本館策畫展覽巡迴至國外，成為文化交流的重要基地，歡迎大家來參觀。

▲台南市美術館預告6月25日到10月16日將舉辦「亞洲的地獄與幽魂」特展，官方臉書PO出一張「湘西趕屍」照爆紅，也引起大批宗教團體出征，以擔心孩子受影響、疫情嚴峻為由，要求館方停展。（圖／翻攝台南市美術館臉書粉專，下同）

據了解，21日開始許多有宗教背景的網友，到台南市美術館粉專宣傳「湘西趕屍」照片下方留言：「請停止在美術館舉辦這種活動！美術館應展出美化人心，具有真善美價值的作品！這種鬼魅的展覽，會嚇到剛好逛美術館的人。對社會文化風氣也沒有幫助。」、「這類的展覽對人的身心沒有好處，沒有教育意義也極可能扭曲人的身心靈，國家的藝術中心竟然舉辦這樣的展覽！！浪費人民的納稅錢，要求停止擧辦！！！」、「建議停辦此活動，俄烏戰爭、通膨物價高漲、疫情持續、台海危機，展出這的目的何在」、「怎麼會有這樣的展覽，傷害身心，對生命完全沒有幫助的展覽是怎麼回事」。

據台南市一名文化志工指出，其實民眾對此一展覽有誤解，她們聽完線上導覽，真的不是這麼一回事，有些是勸善懲惡效果，警惕人心，民眾屆時到場參觀就可以明白展覽真正的意涵。

據館方展介指出，法國凱布朗利博物館（musée du quai Branly - Jacques Chirac, Paris）於2018年推出之「亞洲的地獄與幽魂」特展，從傳統文物及藝術作品延伸至最新的流行文化創作，用深入淺出的方式，介紹數個世紀以來亞洲對於未知世界的恐懼與想像。透過凱布朗利博物館亞洲文明部策展人朱利安．盧梭（Julien Rousseau）的策展及敘事，台灣觀眾可由嶄新觀點檢視自身熟悉的文化經驗。

▲台南市美術館預告6月25日到10月16日將舉辦「亞洲的地獄與幽魂」特展，官方臉書PO出一張「湘西趕屍」照爆紅，也引起大批宗教團體出征，以擔心孩子受影響、疫情嚴峻為由，要求館方停展。（圖／翻攝台南市美術館臉書粉專，下同）

無論對於西方還是東方世界，鬼魂皆被視為人類死亡後所存殘的強烈意識、沒有真實型態的組合物，是無法再被殺死的一種靈體。在亞洲和東方世界裡，許多鬼怪傳說、靈異故事跨越時代，通過世代口述流傳、文學記載與創作、戲劇演出、電影改編等，強化了魂魄的非自然力量，加深了詭譎陰森的氣息。在亞洲，鬼魂超越了宗教藝術的道德和解釋框架，鬼魂的形象及功能性以更世俗的流行文化和故事表達形式並進行構建，表演藝術、卡漫和電影也在很大程度上幫助亞洲的幽靈脫離無形的精神意識，具體化一個充滿奇幻的鬼怪世界。像日本的鬼魂開始對其原始意義產生反轉，當代的創作中鬼魂越來越擬人化，擁有人類的思維與情感，可以選擇是非對錯。

展覽巡迴到台灣，加入了台灣視角的敘述，除了受到亞洲佛道教文化影響下的地獄與幽魂，在日治時期，台灣對鬼的形象受到日本影響，日式美學的介入，可以說明白衣長髮的女鬼形象及南投妖怪村的風行。經過傳統宮廟的民間信仰轉化，眾多傳說與文學故事開始形塑了台灣原生鬼怪的樣貌，吃小孩子手指的虎姑婆、早期台灣人叢林生活經驗傳說中的魔神仔等。許多鬼怪的誕生，是為了寓意歷史事件與警世提醒的作用。其實多數的鬼魂和山精水怪是人們對未知恐懼的具象，彷彿創造出一個可以歸納這些負面情感的載具，就可以找出消滅或規避它的方法。人類無法避免面臨生死，因此鬼怪是對亡者的追憶也是對生者的安慰。鬼怪的傳說，也顯露出曾經的生活樣貌與可貴的文化發展價值。

▲台南市美術館預告6月25日到10月16日將舉辦「亞洲的地獄與幽魂」特展，官方臉書PO出一張「湘西趕屍」照爆紅，也引起大批宗教團體出征，以擔心孩子受影響、疫情嚴峻為由，要求館方停展。（圖／翻攝台南市美術館臉書粉專，下同）

台灣展出的作品敘述脈絡，對應法國凱布朗利博物館的展覽故事線，有臺灣當代藝術家的作品及在地鬼怪的電影海報，邀請藝術家林羿綺、侯春廷、姚瑞中、張季雅、梁廷毓、陳云、黃千倫、蔡佳葳、顏忠賢展出。並透過借展自國立台灣歷史博物館及學甲慈濟宮之展品及文史資料，期盼呼應台南在地的宮廟與傳說故事，在臺灣的視野下對於本土鬼怪有更豐富的見解。

▲台南市美術館預告6月25日到10月16日將舉辦「亞洲的地獄與幽魂」特展，官方臉書PO出一張「湘西趕屍」照爆紅，也引起大批宗教團體出征，以擔心孩子受影響、疫情嚴峻為由，要求館方停展。（圖／翻攝台南市美術館臉書粉專，下同）

此外，由於南美館即將開幕的「亞洲的地獄與幽魂」，近期引起各界新聞媒體及廣大民眾熱烈地迴響，台南市長黃偉哲日前也前往視察的布展行程，並與與凱布朗利博物館法方館員交流！

▲台南市美術館預告6月25日到10月16日將舉辦「亞洲的地獄與幽魂」特展，官方臉書PO出一張「湘西趕屍」照爆紅，也引起大批宗教團體出征，以擔心孩子受影響、疫情嚴峻為由，要求館方停展。（圖／翻攝台南市美術館臉書粉專，下同）

館方特地提醒大家，由於許多民眾留言詢問將攜帶自拍棒、腳架、桃木劍、糯米前往觀展，為維護展間內展品的安全，展間內請勿攜帶自拍棒、腳架、長傘、食物、飲料、水、安全帽、危險物品等進入展場。雖然無法攜帶桃木劍及糯米，但展期間的週六傍晚六點到九點，南美館特地準備了限量1000份，首廟天壇手工包製的香灰平安符，供民眾安心索取。另也特地強調：「「亞洲的地獄與幽魂展」，涉及幽魂鬼怪等內容，若對此內容敏感者，請自行斟酌是否適合入場觀看；12歲以下之孩童建議由成人陪同入場。

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