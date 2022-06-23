美UH-1B觀光直升機墜毀公路　大火狂燒！機上6人全數罹難

▲貝爾UH-1（Bell UH-1）直升機。（示意圖，非當事直升機／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

美國西維吉尼亞州一架觀光用直升機22日晚間墜毀於17號州際公路上，一共造成6人死亡。失事的直升機是製造於1962年的UH-1B直升機。而受到該起事故影響，17號州際公路將暫時封閉24小時，以便相關當局在失事現場進行調查。

根據《紐約時報》報導，這架貝爾UH-1B（Bell UH-1B）直升機編號為N98F，22日晚間從西維吉尼亞州洛根縣（Logan County）的一處機場起飛，但卻在不久後墜落在17號州際公路，並撞上護欄，當場起火。救難人員趕往現場時，直升機仍在持續燃燒，就連從事急救工作35年的救護人員也直言，從未見過如此嚴重的墜機事件。

這架貝爾UH-1B直升機隸屬馬爾帕特航空公司（Marpat Aviation），同時也有一個「休伊」（Huey）的愛稱。這架墜毀的直升機曾在越戰中被使用，如今已經轉為觀光用途，只要支付一定金額，便可以租賃搭乘。而「休伊」也曾出現在多部電影中。

一名目擊女子表示，直升機墜落後，她一度飛奔到現場，試圖救出受困乘客，但是火勢太大且太猛烈，只能被迫遠離現場。

目前尚無法確定失事原因，不過洛根縣的緊急救難部門則表示，事故發生時，天氣十分晴朗，因此初步排除是天氣問題所造成的事故。馬爾帕特航空公司至今仍未對直升機失事進行回應。

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》