20%美國確診成人至今仍受「長新冠」所苦！「這性別」更容易得

▲長新冠包含腦霧、疲倦、肌肉無力等症狀。（圖／取自免費圖庫Pexels）

記者王佩翊／編譯

美國最新聯邦數據顯示，有近20%的成年人在感染新冠後，出現長新冠症狀且持續至少3個月。美國疾病控制暨預防中心統計，全美有約40%的民眾曾經感染新冠肺炎，其中有十三分之一的成年人至少出現一種長新冠症狀，包含疲勞、腦霧、呼吸問題等。研究也顯示，女性較男性更容易出現長新冠。

根據《衛報》報導，美國人口普查局（US Census）6月公布了一項最新調查數據，該份研究調查了新冠患者在首次確診後，症狀一直沒有消退的頻率。結果顯示，有超過三分之一的患者曾經出現長新冠症狀，而有高達19%的患者長期飽受長新冠所苦，並且直到調查當下仍在經歷這些症狀。

長新冠症狀包含疲勞、腦霧、呼吸問題、疼痛以及其他各種後遺症。科學家們仍在努力研究為何長新冠症狀會持續長達數月，然而相關數據的搜集卻也十分困難，因為長新冠的定義尤為複雜。事實上，長新冠的普遍程度以及症狀持續時間，也間接對醫療照護成本、勞動者健康產生影響。

這份調查是由美國人口普查局所進行，美國CDC的統計部門則分析了相關數據。他們發現，有高達40%的美國成年人曾經感染新冠。目前有約十三分之一的成年人至少有一種長新冠症狀，其中有輕微的，也有嚴重的。研究也顯示，女性可能比男性更容易出現長新冠症狀。

CDC也強調，這項調查當初是為了快速收集數據而設計，因此可能會出現部分潛在的錯誤來源。

另一項4月份發表在《傳染病雜誌》（Journal of Infectious Diseases）的研究則顯示，有約43%患者的新冠症狀持續存在。

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