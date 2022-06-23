戴琪：對中國徵關稅為制衡關鍵　美國不應放棄

▲美國貿易代表戴琪。（圖／路透）

中央社華盛頓22日綜合外電報導

美國貿易代表戴琪（Katherine Tai）今天指出，美國對中國貨物加徵關稅是制衡北京的關鍵因素，華府應不要輕易放棄。

法新社報導，戴琪告訴國會議員，由於制衡中國貿易行為不公「難有」進展，這讓關稅措施成為美國一項重要手段。

戴琪出席聯邦參議院撥款委員會（Senate Appropriations Committee）聽證時指出：「依我之見，對中國加徵的關稅是一個重要籌碼，一個貿易談判員絕對不會放棄籌碼。」

「美國一再尋求並獲得中國的承諾，但只發現仍捉摸難定。」

美國總統拜登表示，他正考慮取消前總統川普對中國進口貨物加徵的若干關稅，並計劃與中國國家主席習近平談話。

白宮新聞秘書尚皮耶（Karine Jean-Pierre）今天說，尚未對關稅問題做出決策。

她說：「總統一直在與執政團隊討論。」目前沒有做任何宣布的時間表。

不過川普時代設立的關稅除非續延，否則這些措施將於7月6日到期，因此拜登政府可能近期將有所決定。

為了報復中國竊取美國智慧財產及強迫技術轉移，前總統川普對中國進口貨物加徵數輪關稅，年進口總值約達3500億美元。

財政部長葉倫（Janet Yellen）等官員認為撤銷部分關稅可能有助紓緩通膨；美國通膨已飆漲至40年高峰，導致家庭生計吃緊。

葉倫19日指出：「我們持續實施的關稅措施，其中部分不具戰略目的，卻加重了消費者負擔。」

葉倫表示，政府正考慮「重新配置其中一些關稅，以增添合理性並減輕一些不必要的負擔」。

然而戴琪說，短期內處理物價上漲能做的方式有限。

此外，美國建築公司發出聲明，促政府移除對加拿大木料關稅，以降低美國購屋者壓力。