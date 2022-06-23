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美猴痘感染人數恐遠超實際確診！　拜登急授權「民間實驗室」檢測

▲▼猴痘,美國疫情。（圖／達志影像／美聯社、CFP）

▲為了防止猴痘疫情持續擴散，美國當局將大幅提高檢測量能。（圖／達志影像／美聯社、CFP）

記者王佩翊／編譯

隨著猴痘病毒入侵非主要流行的歐美國家後，各國紛紛加強防疫與檢測，以抑制感染擴大。根據美國官方統計，目前已有156例確診案例，然而為了提高國內檢測量能，確保可疑病例都能盡速接受檢測，拜登政府22日宣布授權民間實驗室加入檢測行列，未來每週的檢測量能有望從8000次提高至數萬次。

根據《華盛頓郵報》報導，拜登政府22日宣布，將授權民間實驗室進行猴痘檢測，藉此大幅擴展測試範圍。美國衛生與公共服務部長貝塞拉（Xavier Becerra）透過聲明指出，「我們將通過大幅增加全國各地的檢測站數量，以確保所有需要接受檢測的人都能進行檢測。」

美國CDC本週開始向全美5間民間實驗室配送檢測試劑組，並允許醫護人員可以在7月初之前直接向這些民間實驗室下訂試劑。而這些民間實驗室則包含Quest Diagnostics（奎斯特診斷公司 ）、Sonic Healthcare、Labcorp（美國控股實驗室公司）、Mayo Clinic Laboratories以及Aegis Sciences。

事實上，美國目前累計156例確診，但是專家們擔心實際感染人數遠遠超過官方統計。而當局授權民間實驗室替民眾進行猴痘檢測後，全國每週的檢測次數將可以提高至數萬次。目前僅靠國家實驗室進行檢測的美國，每週最多也只能消化8000次檢測。

拜登政府的一名高級官員則表示，美國6月初的單日檢測次數約為10次，但是上週已經翻倍成長至60次，未來可能還會持續上升。他認為，「這的確有所成長（檢測次數），但距離我們想要達到的水準還有很長一段距離。」因此當局才會決定授權民間實驗室。

▲▼拜登。（圖／路透）

▲拜登政府宣布，將授權民間實驗室加入檢測行列。（圖／路透）

部分公共衛生專家曾提出指責稱，由於未能進行更多的檢測，影響到政府掌控疫情與確認疫情範圍的能力。在目前的體制下，醫生如果在臨床發現可疑病例，必須向衛生部門通報，再由衛生部門決定該個案是否符合標準，通過後才能將檢體送往國家實驗室進行檢測。這樣的流程也被批評，手續複雜且繁瑣，會降低醫生的通報意願。

猴痘病毒所引起的皮膚病變與皮疹容易與其他疾病混淆，如疱疹或是梅毒。但衛生官員也指出，最近的患者症狀與以往不同，不太會發燒，同時皮疹會集中在生殖器周遭。

猴痘的檢測方式為醫護人員先透過拭子採集皮疹上的檢體，再將檢體送往國家實驗室，確認受試者是否感染正痘病毒屬。由於目前在美國國內流行的正痘病毒僅猴痘，因此就可以推定為猴痘，再送往CDC進行確認測試。

另一方面，雖然拜登政府22日開放授權，但是也被人批評動作太慢，如果在數週前就開放民間實驗室，將能有效避免疫情惡化。

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