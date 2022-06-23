　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

死亡影片慎入！時報廣場「飛車衝撞」1歿22傷　兇嫌因精神疾患無罪

●以上影片畫面恐造成不適，觀看前請仔細斟酌

記者張寧倢／綜合外電報導

紐約時報廣場（Times Square）作為全球知名地標，街道上總是充斥著許多遊客。5年前，一名美國退役海軍羅哈斯（Richard Rojas）在精神狀態不穩的情況下，開車朝人群衝撞，造成1死22傷的慘劇。然而，美國法院22日做出「無罪」宣判，認為羅哈斯患有精神疾患或缺陷。未來他將以精神治療代替入獄。

▲▼美國退役海軍羅哈斯（Richard Rojas）2017年在時報廣場開車衝撞人群，造成1死20多傷，最終因精神問題被宣判無罪。（圖左／路透、圖右／翻攝自YouTube）

▲兇嫌2017年在時報廣場開車衝撞人群，造成1死20多傷，最終因精神問題被宣判無罪。（圖左／路透、圖右／翻攝自YouTube）

案件始末

綜合《紐約時報》等美媒報導，現年31歲的羅哈斯2017年5月18日在吸食摻有迷幻藥PCP成分的大麻後，開車至時報廣場，突然轉向撞上第42街路邊，接著又朝著第七大道的人行道飛馳衝撞，直到撞上路障才停車。事故影片可見，大批人群躲避不及，數十人被他撞得四散，還有人被輾過倒地不起。

這場車禍造成18歲的密西根州少女艾麗莎（Alyssa Elsman）慘死輪下，和她親戚一同來紐約旅遊的13歲妹妹艾娃（Ava）也因為肺塌陷和骨盆骨折而接受治療，傷者人數多達20多人。目擊者稱，羅哈斯犯案後試圖逃逸，但迅速被捕。檢方起訴書提到，當時羅哈斯對一名交通執法人員表示，「我想殺了他們。」

兇嫌宣稱受幻聽影響，檢方不買單

然而，羅哈斯並未認罪。一名精神科醫師作證稱，羅哈斯說自己有幻聽，一個沒有形體的聲音要他「殺光他們」，羅哈斯還把將這個聲音取名為「詹姆斯」（James）。律師馬科（De Marco）補充，羅哈斯並沒有向警方說是自己想要殺人，他當下是在遵從來自「超自然」的命令，「一個名叫詹姆斯，如神一般的人命令他開車撞人。」

檢方則認為，即使羅哈斯聲稱自己撞的是「幽靈」，但他開車時還能迴轉，避開鷹架，反應出他具有能力與意識，事後試圖逃逸也顯示他知道自己「做錯事，必須逃走」。另外，羅哈斯的血液或尿液中並未驗出他所聲稱吸食的PCP藥物，他曾向醫生表示，警察當時應該開槍阻止他，還有人聽到他在拘留期間抱怨「我永遠都出不去了」，在在顯示了羅哈斯知道自己犯下罪行。

▲▼美國退役海軍羅哈斯（Richard Rojas）2017年在時報廣場開車衝撞人群，造成1死20多傷，最終因精神問題被宣判無罪。（資料照／路透）

▲羅哈斯犯案後迅速被捕，案件經5年法庭程序，最終以無罪認定。（資料照／路透）

法庭宣判無罪

紐約市陪審團22日經6小時的審議後決定，相信羅哈斯案發時具精神疾患或其他心智缺陷，對於1項謀殺罪與23項攻擊重罪，無法負起相應責任。這意味著他未來將接受長期精神治療，而非入獄服刑。律師馬科表示，「這是一項人道判決，他終於能得到他真正需要的照護了。」

遭開除軍籍成人生轉捩點

事實上，時報廣場襲擊事件並非羅哈斯首次犯法，他曾在海軍服役3年，2012年在佛州一處基地附近因毆打計程車司機被捕，2013年受軍事法庭審判時，他承認犯下酒駕、未償還債務、酒後脫序行為與威脅等情事，在海軍禁閉室裡被關了2個月，並於2014年遭以「不名譽退伍」開除軍籍。

友人們表示，羅哈斯此後變得偏執易怒，對政府蔑視。時報廣場事件不到一周前，他也曾用刀威脅一名到他母親公寓為他公證文件的男子，聲稱男子「試圖竊取我的身份」，因此面臨持有武器進行威脅與犯罪等指控。

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》

►必買！「白鴿香蜂草防霉洗衣精」激殺超低價，還送沐浴乳

ET快訊
噁！外送「飲料打翻又倒回杯子」　麥當勞回應了
阿富汗強震2600死傷　睡一半遭活埋「災後慘況曝光」
電價漲定了！　王美花：漲幅下周一定案
宗教團體盼「停辦殭屍展」！　台南美術館回應了
快訊／S-70C通聯紀錄未提機械問題　海軍初判「原因曝光」
保單可能變壁紙！一表看21家壽險公司「哪幾家瀕臨破產」
快訊／台中第二市場滷肉飯名店命案！　男活活遭打死

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

地方媽媽賽跑「摔出丁字褲」大走光　白皙屁屁露出驚呆眾人

女大生校門口被恐怖前男友攻擊狂砍　40多人圍觀目睹她爆血慘死

阿富汗強震2600死傷　睡一半遭活埋「震央村莊全毀」災後慘況曝光

畫面曝光！滑翔傘被風箏線割斷　男高空墜地「油箱爆炸」燒成焦屍

死亡影片慎入！時報廣場「飛車衝撞」1歿22傷　兇嫌因精神疾患無罪

BA.4和BA.5是最毒變種！　哈佛研究：打第3劑、曾染疫「照樣逃脫」

20%美國確診成人至今仍受「長新冠」所苦！「這性別」更容易得

俄邊境煉油廠遭無人機撞擊！工人驚喊「X的」　疑烏克蘭滲透空域

紐時：台灣石斑遭禁　凸顯經濟過度依賴中國風險

阿富汗破1000死！　強震後又遇「暴雨土石流」救援難度暴增

熱褲妹搭小黃付不出220　狂call男網友撒嬌沒人理

露營夜晚遇「不速貓客」　毛手狂撥強行破帳闖入！

熱褲妹稱懷孕打悲情牌　刺捕夢網卻成家屬惡夢

具俊曄首公開娶大S甜蜜合照！　無名指刺婚戒：世上最幸福

客家精神！自救磨平拖鞋　砂輪機手工割紋路笑翻網

農民擋馬路曝曬花生！　遭人私刑踢亂、推水溝

15歲童星遭13同學霸凌輕生！　媽控老師說謊：根本不想解決

楊繡惠怒撇緋聞：當我發電機？　氣到喊嫁白雲「我會吸乾你XD」

熱褲妹酒駕前取車畫面曝　被通緝2次還賣帳戶給詐團

爸聽女兒外面欠38萬被追討　怒瞪5秒！聽是學貸秒鬆口氣

地方媽媽賽跑「摔出丁字褲」大走光　白皙屁屁露出驚呆眾人

女大生校門口被恐怖前男友攻擊狂砍　40多人圍觀目睹她爆血慘死

阿富汗強震2600死傷　睡一半遭活埋「震央村莊全毀」災後慘況曝光

畫面曝光！滑翔傘被風箏線割斷　男高空墜地「油箱爆炸」燒成焦屍

死亡影片慎入！時報廣場「飛車衝撞」1歿22傷　兇嫌因精神疾患無罪

BA.4和BA.5是最毒變種！　哈佛研究：打第3劑、曾染疫「照樣逃脫」

20%美國確診成人至今仍受「長新冠」所苦！「這性別」更容易得

俄邊境煉油廠遭無人機撞擊！工人驚喊「X的」　疑烏克蘭滲透空域

紐時：台灣石斑遭禁　凸顯經濟過度依賴中國風險

阿富汗破1000死！　強震後又遇「暴雨土石流」救援難度暴增

家寧鬆口「第一次覺得真正活著」！陪男網紅出國獻3初體驗：浪漫一晚

主人特製包廂載米克斯兜風　「後座小巧思」網歪樓：乘客有怨言啊

貨櫃雙雄失守百元！　外資大砍長榮目標價至70元

北市官員被控接受關說撤罰單　1份會議紀錄證明「行政裁量權」

慘！海盜投手創82年難堪紀錄　張育成遭觸身球2度上壘

超商獨家！最新史努比「26款限量周邊」來了　造型擴香、泡澡球超Q

地方媽媽賽跑「摔出丁字褲」大走光　白皙屁屁露出驚呆眾人

台灣大董座蔡明忠：「野火燎原」式通膨將傷害全球經濟

爆紅殭屍展將開幕！網嗨喊「帶桃木劍、糯米」　美術館說話了

客狂噴備用酒精洗零錢！女員工傻眼　同行也搖頭：噴到一直滴

踮腳短裙女「白皙屁股蛋」露出　網激動：沒穿內褲！

國際熱門新聞

瑞士科學期刊：高端疫苗保護力84%

紐時：媒體大亨梅鐸正與超模妻離婚

媽媽正在餵奶　男嬰突然被野猴搶走慘死

聯準會主席開嗆：繼續升息　致力降低通膨

卡達強調世界盃嚴禁一夜情　違者監禁7年

俄羅斯煉油廠遇襲起火　7飛彈擊中烏克蘭南部城市

俄軍冷血處決烏攝影師！　無國界記者組織報告曝死法

Fed坦承升息引發經濟衰退　美股小跌47點

饒舌歌手Lil Tjay出手術房！　中彈後最新傷勢曝光

強生：俄軍恐耗盡資源　烏戰事進展趨緩

黃石公園3入口重新開放　因破紀錄洪災關閉一周

哈佛研究：BA.4和BA.5可逃疫苗和染疫免疫力

保加利亞國會不信任投票　推翻親歐政府

俄駐英大使遭禁止進入國會　中大使去年也遭禁

更多熱門

相關新聞

哈佛研究：BA.4和BA.5可逃疫苗和染疫免疫力

哈佛研究：BA.4和BA.5可逃疫苗和染疫免疫力

Omicron亞變種BA.4和BA.5正逐漸取代BA.2，成為新的主流變種病毒，不過這種高傳染力的病毒最讓人擔心的特點是，它具有規避中和抗體的能力。美國哈佛醫學院最新研究數據顯示，無論是曾接種過3劑疫苗，或是曾有過染疫經驗的人，BA.4和BA.5似乎都有能力逃過抗體反應，不過疫苗仍可對預防重症提供實質保護。

20%美國確診成人至今仍受「長新冠」所苦！

20%美國確診成人至今仍受「長新冠」所苦！

紐時：媒體大亨梅鐸正與超模妻離婚

紐時：媒體大亨梅鐸正與超模妻離婚

黃石公園3入口重新開放　因破紀錄洪災關閉一周

黃石公園3入口重新開放　因破紀錄洪災關閉一周

聯準會主席開嗆：繼續升息　致力降低通膨

聯準會主席開嗆：繼續升息　致力降低通膨

關鍵字：

時報廣場開車衝撞撞死人精神疾病無罪北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

沒開冷氣電費破萬！網抓「隱藏吃電怪物」：很多人不知道

「睡同床卻沒撲過來」直男回5字！妹子：好痛心

大S、具俊曄家宴曝光！黑人范范見證

台中遭撞準新娘仍開不了口　原訂明結婚

台南美術館遭宗教團進攻！要求撤除「殭屍展」

恩恩爸遭質疑不直衝急診室　成大教授反擊

男大生住宿「共用飛機杯」！結果全得菜花

熱褲妹稱月入千萬　只拿10萬求交保

即／吃早餐慘丟命！台中男第二市場活活遭打死

具俊曄放閃親吻照：她就像天使！　公開表白「熙媛我會珍惜妳」

犯法移工「擁孕妻開賓士」　在台極樂生活曝

婚宴成照妖鏡現場！ 同學受邀後讓準新娘氣炸

大S獨自扛下花癡罵名　具俊曄憶20年前分手：抱著彼此哭一晚

小S登韓綜「劉在錫看到我了」！

21歲饒舌歌手Lil Tjay遭槍擊！生死不明搶救中

更多

最夯影音

更多
熱褲妹搭小黃付不出220　狂call男網友撒嬌沒人理

熱褲妹搭小黃付不出220　狂call男網友撒嬌沒人理
露營夜晚遇「不速貓客」　毛手狂撥強行破帳闖入！

露營夜晚遇「不速貓客」　毛手狂撥強行破帳闖入！

熱褲妹稱懷孕打悲情牌　刺捕夢網卻成家屬惡夢

熱褲妹稱懷孕打悲情牌　刺捕夢網卻成家屬惡夢

具俊曄首公開娶大S甜蜜合照！　無名指刺婚戒：世上最幸福

具俊曄首公開娶大S甜蜜合照！　無名指刺婚戒：世上最幸福

客家精神！自救磨平拖鞋　砂輪機手工割紋路笑翻網

客家精神！自救磨平拖鞋　砂輪機手工割紋路笑翻網

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面