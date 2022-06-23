死亡影片慎入！時報廣場「飛車衝撞」1歿22傷　兇嫌因精神疾患無罪

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記者張寧倢／綜合外電報導

紐約時報廣場（Times Square）作為全球知名地標，街道上總是充斥著許多遊客。5年前，一名美國退役海軍羅哈斯（Richard Rojas）在精神狀態不穩的情況下，開車朝人群衝撞，造成1死22傷的慘劇。然而，美國法院22日做出「無罪」宣判，認為羅哈斯患有精神疾患或缺陷。未來他將以精神治療代替入獄。

▲兇嫌2017年在時報廣場開車衝撞人群，造成1死20多傷，最終因精神問題被宣判無罪。（圖左／路透、圖右／翻攝自YouTube）

案件始末

綜合《紐約時報》等美媒報導，現年31歲的羅哈斯2017年5月18日在吸食摻有迷幻藥PCP成分的大麻後，開車至時報廣場，突然轉向撞上第42街路邊，接著又朝著第七大道的人行道飛馳衝撞，直到撞上路障才停車。事故影片可見，大批人群躲避不及，數十人被他撞得四散，還有人被輾過倒地不起。

這場車禍造成18歲的密西根州少女艾麗莎（Alyssa Elsman）慘死輪下，和她親戚一同來紐約旅遊的13歲妹妹艾娃（Ava）也因為肺塌陷和骨盆骨折而接受治療，傷者人數多達20多人。目擊者稱，羅哈斯犯案後試圖逃逸，但迅速被捕。檢方起訴書提到，當時羅哈斯對一名交通執法人員表示，「我想殺了他們。」

兇嫌宣稱受幻聽影響，檢方不買單

然而，羅哈斯並未認罪。一名精神科醫師作證稱，羅哈斯說自己有幻聽，一個沒有形體的聲音要他「殺光他們」，羅哈斯還把將這個聲音取名為「詹姆斯」（James）。律師馬科（De Marco）補充，羅哈斯並沒有向警方說是自己想要殺人，他當下是在遵從來自「超自然」的命令，「一個名叫詹姆斯，如神一般的人命令他開車撞人。」

檢方則認為，即使羅哈斯聲稱自己撞的是「幽靈」，但他開車時還能迴轉，避開鷹架，反應出他具有能力與意識，事後試圖逃逸也顯示他知道自己「做錯事，必須逃走」。另外，羅哈斯的血液或尿液中並未驗出他所聲稱吸食的PCP藥物，他曾向醫生表示，警察當時應該開槍阻止他，還有人聽到他在拘留期間抱怨「我永遠都出不去了」，在在顯示了羅哈斯知道自己犯下罪行。

▲羅哈斯犯案後迅速被捕，案件經5年法庭程序，最終以無罪認定。（資料照／路透）

法庭宣判無罪

紐約市陪審團22日經6小時的審議後決定，相信羅哈斯案發時具精神疾患或其他心智缺陷，對於1項謀殺罪與23項攻擊重罪，無法負起相應責任。這意味著他未來將接受長期精神治療，而非入獄服刑。律師馬科表示，「這是一項人道判決，他終於能得到他真正需要的照護了。」

遭開除軍籍成人生轉捩點

事實上，時報廣場襲擊事件並非羅哈斯首次犯法，他曾在海軍服役3年，2012年在佛州一處基地附近因毆打計程車司機被捕，2013年受軍事法庭審判時，他承認犯下酒駕、未償還債務、酒後脫序行為與威脅等情事，在海軍禁閉室裡被關了2個月，並於2014年遭以「不名譽退伍」開除軍籍。

友人們表示，羅哈斯此後變得偏執易怒，對政府蔑視。時報廣場事件不到一周前，他也曾用刀威脅一名到他母親公寓為他公證文件的男子，聲稱男子「試圖竊取我的身份」，因此面臨持有武器進行威脅與犯罪等指控。

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