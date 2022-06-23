BA.4和BA.5是最毒變種！　哈佛研究：打第3劑、曾染疫「照樣逃脫」

▲哈佛最新研究顯示，BA.4和BA.5有能力逃過3劑疫苗，或是染疫經驗的抗體反應。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

Omicron亞變種BA.4和BA.5正逐漸取代BA.2，成為新的主流變種病毒，不過這種高傳染力病毒最讓人擔心的特點是，它具有規避中和抗體的能力。美國哈佛醫學院最新研究數據顯示，無論是曾接種過3劑疫苗，或是曾有過染疫經驗的人，BA.4和BA.5似乎都有能力逃過抗體反應，不過疫苗仍可對預防重症提供實質保護。

綜合外媒報導，哈佛醫學院「貝斯以色列女執事醫療中心」觀察27名接種過3劑輝瑞（BNT）疫苗的受試者，發現與新冠原病毒相比，他們體內的中和抗體在遇到BA.1和BA.2病毒時，分別會降低6.4和7.0倍，而中和抗體在對抗BA.4和BA.5時，則會驟降21.0倍。

研究人員也在27名曾確診的患者身上進行相關研究，發現他們體內的中和抗體在遇上BA.1和BA.2病毒時，會較新冠原病毒分別下降6.4和5.8倍，而抗體在接觸到BA.4和BA.5後，也會直接驟降18.7倍。

報導稱，這份22日發表於《新英格蘭醫學雜誌》的最新研究顯示，BA.4和BA.5可能是Omicron目前最毒的亞變種，因為與新冠原病毒和過去幾種Omicron亞變種相比，BA.4和BA.5逃脫疫苗接種和確診經驗產生的中和抗體能力更強，因此BA.4和BA.5可能會引起感染人數激增。

儘管現有疫苗與過去的染疫經驗難以完全防止人們感染BA.4和BA.5，但研究中心主任布魯克（Dan Barouch）表示，現有疫苗仍可能為BA.4和BA.5引起的重症提供實質保護力，而且莫德納等藥廠也正積極開發新疫苗，以防堵新變種病毒更強大的免疫逃脫反應。