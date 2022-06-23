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iPhone充電線又壞了？一票反揭有「1習慣」就完了　正確用法曝

▲USB-C to lightning。（圖／記者洪聖壹攝）

▲有iPhone用戶覺得Lightning充電線很難用。（示意圖／資料照）

網搜小組／鄺郁庭報導

蘋果（Apple）近年致力於環保減碳，宣稱iPhone充電線報廢焚燒時，不會產生過多有毒氣體或碳排放量。但就有網友覺得，蘋果的充電線感覺變得比較難用，像是接觸不良，或Lightning使用時間一長就「破皮」，出現破損的情況，忍不住抱怨，「有沒有iPhone充電線要買幾次的八卦？」

有網友近日在PTT的Gossiping板上抱怨，「剛剛線又接觸不良，看樣子又要重買新的，到底iPhone充電線要買幾次？有建議的款式嗎？不知道已經買幾次了……」也曾有人表示，他的iPhone用了7年，都沒有線斷掉的問題，但借了別人的用幾個月就斷了，「感覺跟個人使用習慣有關係，線材沒斷掉的人多嗎？」

貼文引發共鳴，「很常壞」、「我買了5次」、「原廠充電線的頭用幾個月就鬆掉了，台北地下街200塊買的，用了2年」、「線材露出+1，熱熔膠上一上，又是一條好線。」不過，也有網友表示，「人的問題，我的都沒事」、「你使用習慣該改一下了」、「從iPhone4一直到13，都是用原廠內建送的，不知道你們到底是怎樣，可以一直買一直買。」

其中，還有人表示，「3年多沒壞過，買來就把頭尾包起來」、「有些喜歡放包包亂凹，然後壞了就說線爛」、「習慣，還有人在YT上教加固，你只是懶而已。」另外，不管是插上或拔掉充電線時，最好是捏住Lightning接頭端的白色塑膠接頭，直接拉扯充電線容易讓線材壞掉。

另外，因為歐盟通過智慧型手機和平板電腦統一採用USB-C充電規格，並且此規定將於2024年秋天生效，也就是說蘋果必須放棄使用已久的Lightening接口。此次歐盟達成的協議中，包括手機、平板電腦、電子閱讀器、相機和耳機等都將採用USB-C 接口、統一快速充電技術、充電器銷售與手機本體銷售分開。

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iPhone充電線又壞？　一票揭有「1習慣」就完了

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