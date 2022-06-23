工程師最賺副業！網一面倒推「這工作」：台積電員工也在做

▲工程師錢多、工作多，可以斜槓什麼副業呢？（示意圖／取自免費圖庫Unsplash）

實習記者蘇敏禎／綜合報導

在這個斜槓興起的世代，不少人會妥善運用時間，在做好既有本業的同時，斜槓或發展副業。就有一網友詢問，工程師雖然薪水高，但工作繁重，如果想斜槓增加收入，有什麼適合旳副業適合？引網熱烈討論，不少人大推投資房地產當「包租公」，還稱身邊台積電員工假日都在看房。

一網友在PTT以「竹科工程師適合培養什麼副業？」為題發文，表示竹科工程師雖薪水多，但本業辛苦且「不知能做多久」，如果想培養斜槓或副業，大家推哪些呢？並提出自己意見，如開飲料店、開加盟店、炒房、買房、買店面當包租公等，詢問網友高見。

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▲網友提問竹科工程師適合發展的副業。（圖／翻攝自PTT）

貼文引發熱議，不少人提出看法，「產線很多跑熊貓的」、「強者我同事離職後考上律師 現在自己開事務所」、「飲料店沒有很賺 相信我 蠻容易在持平跟虧損之間游走」、「薪水多,幹嘛還兼副業累死自己」、「YouTuber、podcaster不唬爛」、「體能好的，可以帶運動產業;要不然就是搞自媒體」、「本業+投資，早點達到退休門檻比較實際」、「我有兼差開計程車」。

但最多人推的竟是「當包租公」，「當房蟲 真心不騙」、「投資股票風險大 認真說還是買房當包租公比較穩」、「炒房，你看新竹的房價超強」、「炒房唯一正解」、「我認識的神山朋友們生活都是輪班/看房/買房/出租」、「買房收租最容易啊，給點錢請仲介幫忙管」、「認真回 買房出租」、「我認識的台積電員工假日都在看房」。